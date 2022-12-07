Подарки любимым, на семье не экономим

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Банк «Открытие» запустил новогоднюю акцию для владельцев дебетовых карт. Клиенты, выполнившие условия, получат гарантированные подарки от партнеров банка и примут участие в розыгрыше ценных призов. А для тех, кто впервые оформит дебетовую карту, в течение месяца будет действовать повышенный кешбэк на все покупки.

Акция прекрасно подходит тем, кто уже сегодня задумался о подарках близким. Ведь до Нового года остались считаные дни. На улицах и площадях города уже сверкают огнями елки, в украшенных витринах — упакованные презенты для детей и взрослых. Волшебное время подарков уже наступило. Мы узнали мнение некоторых москвичей о предновогодних акциях, которые сейчас запускают столичные банки.

— У меня уже голова кругом идет от предновогодних хлопот, — говорит москвичка Ольга Кузнецова. — Дети уже написали Деду Морозу письмо с пожеланиями, мужу тоже хочется купить что-то ценное. Ну и маме со свекровью нужно выбрать достойные презенты. И все это, конечно, недешево, да и в целом ежемесячные расходы немаленькие. Но на родных нельзя экономить!

Объяснить Ольге, что можно получать ценные подарки за обычные покупки, оказалось весьма непросто, поскольку она не очень верит акциям и банкам. А между тем уверена, стоило бы и банкам верить, и в акциях поучаствовать.

— Ольга, смотрите, а ведь можно, например, завести дебетовую карту и получать кешбэк и необязательно при этом даже в банк идти, можно на странице акции ее оформить, — говорю я Ольге. — Причем карта выпускается и обслуживается бесплатно. Решать вам, конечно! Сейчас самое время принять решение. При ваших тратах, кстати, наберется солидная сумма кешбэка. Знаю немало тех, кто, например, уже зарегистрировался на странице акции и получил много новых возможностей.

Ольга задумалась.

Москвич Сергей Трофимов, которого мы встретили в центре столицы, поведал нам такую историю.

— У меня уже есть дебетовая карта банка «Открытие», и теперь благодаря новогодней акции банка я, потратив всего 300 рублей, могу получить гарантированный подарок от партнеров банка, а в конце декабря надеюсь выиграть ценный приз — макбук или айфон, например. Каждая покупка — новый шанс на приз, а их ровно 2023, как и число наступающего Нового года. Очень символично, не правда ли!

— Да-да, конечно, призы упадут вам прямо в руки, — шучу я с долей иронии.

— Не-а, — смеется Сергей, — призы будут как промокоды, а их уже можно будет поменять на подарки в крупной сети магазинов, где этой бытовой техники и электроники выше крыши. А вдруг повезет, и к концу декабря получим неожиданные подарки от Деда Мороза. Да вы на сайте банка почитайте подробности, там все очень прозрачно написано.

Сам Сергей, похоже, не поленился, почитал.

Но ведь очень многие, подумала я, этого не понимают, живут по старинке. Денежки копят в чулок, а потом несут наличные в магазины и покупают все за бешеные деньги, без кешбэка. Как-то несовременно это и расточительно. Может, хватит уже жить странными представлениями. Понятно, что кто-то захочет карту оформить, а кто-то — нет. Вот только потом не жалуйтесь, что весь январь придется экономить.