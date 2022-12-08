Главный редактор «Вечерней Москвы» получил престижную журналистскую премию

Слева направо: главный редактор газеты «Вечерняя Москва» Александр Куприянов, шеф-редактор вечернего выпуска «ВМ» Алена Прокина и замредактора отдела «Московская власть» Никита Бессарабов после награждения на конкурсе журналистов «Золотой гонг» / Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Главный редактор и журналисты «Вечерней Москвы» стали победителями и дипломантами Всероссийского конкурса журналистов имени Ясена Засурского «Золотой гонг». В среду, 7 декабря, на церемонии награждения в гостиничном комплексе «Измайлово» им вручили почетные призы.

«Золотой гонг» — ежегодный журналистский конкурс, учрежденный Альянсом руководителей региональных СМИ России в 1994 году. Проводится он при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Организаторы «Золотого гонга» главными задачами конкурса называют поиск и поощрение наиболее активных и талантливых журналистов. С этого года конкурсy было присвоено имя декана факультета журналистики МГУ Ясена Засурского, который на протяжении многих лет был его председателем.

— Прекрасный конкурс существует уже больше четверти века, и он продолжает работу, собирает под свою эгиду огромное количество журналистов, работающих во всех уголках нашей страны. И этот конкурс талантов должен продолжаться и дальше. Я очень рад поздравить тех, кто сегодня победил, — открыл церемонию награждения председатель жюри, руководитель кафедры ЮНЕСКО Высшей школы экономики Михаил Федотов.

В этом году победителей определяли в 20 номинациях. Ежегодно лучшим из лучших дарят статуэтку в виде древнегреческой богини Ириды, вестницы богов. Одну из них вручили главному редактору газеты «Вечерняя Москва» Александру Куприянову — он победил в номинации «Редактор года».

— Мы помним закат «Вечерки», а затем и момент, когда она поднялась заново, когда газета стала хорошим, большим федеральным изданием, — отметила председатель оргкомитета конкурса, руководитель Альянса руководителей региональных СМИ России Софья Дубнинская. — Это мог сделать только человек, способный создать коллектив. У Александра Ивановича свой взгляд на каждого человека. Поэтому, когда мы дали на выбор председателю жюри Михаилу Александровичу Федотову имена нескольких редакторов, он из всех выбрал именно Александра Ивановича Куприянова.

Сам победитель также отметил огромную роль команды, творческого коллектива. Без сотрудников ни один, даже самый талантливый главный редактор не приведет газету к успеху. Также он поблагодарил жюри за высокую оценку своего труда.

— Одно из самых главных качеств, которым должен обладать главный редактор, — это самоирония, самокритичность, — сказал он. — Я мог бы здесь назвать главных редакторов, которые посильнее, получше и позначимее. Их достаточно много и в стране, и в Москве. Я могу назвать Фронина Владислава Александровича, Павла Гусева. Сегодня я также хочу назвать ушедшего от нас главного редактора «Комсомольской правды» Владимира Николаевича Сунгоркина. Мы работали вместе, вместе занимались сплавом по горным рекам. Конечно, этот дар, высокая оценка, за которую я благодарен, делима. За ней стоят другие люди и другие имена.

В номинации «Акция года» газета «Москва Вечерняя» заняла второе место. Члены жюри обратили внимание на проект «100 плакатов о ковиде».

— Это плод коллективного творчества «Вечерки», — пояснила шеф-редактор вечернего выпуска Алена Прокина. — Когда началась пандемия, мы думали, как можно поддержать жителей нашего города в такое сложное время. И тогда возникла идея фактически реанимировать социальный плакат как жанр. Яркие стихи, которые сочинял наш редакционный поэт Артем Чубар, слоганы с призывом вакцинироваться, беречь близких, заботливые, а порой ироничные, пришлись к месту. Мы получили огромное количество положительных отзывов от читателей, что стало сигналом — мы на верном пути.

Диплом за второе место в номинации «Дебют года» получил корреспондент Никита Бессарабов, который работает в газете недавно.

Всего на конкурс в этом году поступило 278 заявок и свыше 630 работ от редакций СМИ и авторов из более чем 50 регионов России. Среди номинантов на главную премию были представители крупнейших федеральных СМИ и информационных холдингов, а также журналисты из маленьких районных изданий.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Владимир Мамонтов, председатель Совета директоров газеты «Комсомольская правда»:

— Могу сказать, что награда нашла своего героя! Я очень рад за Александра, и всегда как приветствовал, так и буду приветствовать все награды, которые он получил и еще получит! Вместе с Сашей мы работали в одних редакциях, даже вместе сплавлялись по речке в одной лодке, так что жизнь, можно сказать, прожита вместе.

Он надежный товарищ, настоящий профессионал. Очень важно, что в Саше сочетается как успешный журналист, так и писатель. Обычно это два совершенно разных человека, но в нем эти две деятельности гармонируют просто отлично. Это говорит о том, насколько у него сложная в хорошем смысле душевная организация. Поздравляю Александра с достойной наградой!