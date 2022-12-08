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Клуб молодых предпринимателей «Росмолодежь.Бизнес» провел свыше 120 встреч для своих резидентов по всей стране

Полина Французова
Общество
Клуб молодых предпринимателей «Росмолодежь.Бизнес» провел свыше 120 встреч для своих резидентов по всей стране
Фото: предоставлено Синергия Медиа

Клуб молодых предпринимателей «Росмолодежь.Бизнес» в период с июня по ноябрь 2022 года провел более 120 встреч для своих резидентов с ведущими бизнесменами страны. Итоговое количество участников мероприятий клуба превысило 4 тысячи человек. Организаторы проекта ставили перед собой задачу поделиться с начинающими предпринимателями экспертизой и навыками в сфере реализации бизнес-идей.

Спикерами на встречах клуба выступали бизнесмены с большим практическим опытом в области запуска своего проекта. Резиденты принимали участие в заседаниях дискуссионного клуба, слушали выступления о современной деловой среде и собственном бизнесе. Эксперты рассказывали о том, где начинающие предприниматели могут найти вдохновение и поддержку для своего дела, какие ресурсы наиболее ценны в работе, делились собственными практиками и секретами.

У участников встреч по разбору кейсов была возможность презентовать свои деловые проекты и получить их профессиональную оценку, а также практические рекомендации по дальнейшему развитию. В рамках нетворкинга резиденты клуба могли найти новых бизнес-партнеров и даже наладить сотрудничество между своими компаниями.

— Молодые предприниматели в текущих условиях получили новые возможности для того, чтобы занять освободившиеся ниши. Со своей стороны мы стремимся оказывать инициативным молодым людям поддержку, в том числе и информационную. Именно от них зависит будущий облик нашей страны, и мы готовы тиражировать лучшие практики для дальнейшего развития экосистемы молодежного предпринимательства по всей стране, — отметил руководитель трека «Росмолодежь.Бизнес» Алексей Рвачев.

Финалом серии встреч стало мероприятие «Шоу провальных историй». Оно прошло в Москве 25 ноября и привлекло к себе внимание более 350 членов клуба. В рамках неформального ток-шоу эксперты рассказывали об ошибках при открытии своего дела и приводили примеры собственных бизнес-неудач.

Стоит отметить, что Клуб молодых предпринимателей входит в линейку проектов Всероссийской программы по развитию молодежного предпринимательства. Итоги реализации программы будут подведены 8 декабря в масштабном бизнес-марафоне «Тест-драйв». Он пройдет в онлайн-формате, что позволит охватить участников из всех регионов России. Трансляция марафона пройдет на официальной странице трека в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/rosmolodez.business.

Участниками Клуба молодых предпринимателей «Росмолодежь.Бизнес» могут стать граждане России в возрасте от 14 до 35 лет (включительно), осуществляющие предпринимательскую деятельность на территории страны, — владельцы ООО (не менее 30% долевого участия), индивидуальные предприниматели и самозанятые.

Клуб молодых предпринимателей — это один из инструментов поддержки начинающих бизнесменов в рамках Всероссийской программы по развитию молодежного предпринимательства трека «Росмолодежь.Бизнес» Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь). Чтобы стать членом клуба, необходимо зарегистрироваться на платформе АИС «Молодежь России» https://myrosmol.ru/event/86393. Участие в клубе бесплатное.

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