Клуб молодых предпринимателей «Росмолодежь.Бизнес» провел свыше 120 встреч для своих резидентов по всей стране

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Клуб молодых предпринимателей «Росмолодежь.Бизнес» в период с июня по ноябрь 2022 года провел более 120 встреч для своих резидентов с ведущими бизнесменами страны. Итоговое количество участников мероприятий клуба превысило 4 тысячи человек. Организаторы проекта ставили перед собой задачу поделиться с начинающими предпринимателями экспертизой и навыками в сфере реализации бизнес-идей.

Спикерами на встречах клуба выступали бизнесмены с большим практическим опытом в области запуска своего проекта. Резиденты принимали участие в заседаниях дискуссионного клуба, слушали выступления о современной деловой среде и собственном бизнесе. Эксперты рассказывали о том, где начинающие предприниматели могут найти вдохновение и поддержку для своего дела, какие ресурсы наиболее ценны в работе, делились собственными практиками и секретами.

У участников встреч по разбору кейсов была возможность презентовать свои деловые проекты и получить их профессиональную оценку, а также практические рекомендации по дальнейшему развитию. В рамках нетворкинга резиденты клуба могли найти новых бизнес-партнеров и даже наладить сотрудничество между своими компаниями.

— Молодые предприниматели в текущих условиях получили новые возможности для того, чтобы занять освободившиеся ниши. Со своей стороны мы стремимся оказывать инициативным молодым людям поддержку, в том числе и информационную. Именно от них зависит будущий облик нашей страны, и мы готовы тиражировать лучшие практики для дальнейшего развития экосистемы молодежного предпринимательства по всей стране, — отметил руководитель трека «Росмолодежь.Бизнес» Алексей Рвачев.

Финалом серии встреч стало мероприятие «Шоу провальных историй». Оно прошло в Москве 25 ноября и привлекло к себе внимание более 350 членов клуба. В рамках неформального ток-шоу эксперты рассказывали об ошибках при открытии своего дела и приводили примеры собственных бизнес-неудач.

Стоит отметить, что Клуб молодых предпринимателей входит в линейку проектов Всероссийской программы по развитию молодежного предпринимательства. Итоги реализации программы будут подведены 8 декабря в масштабном бизнес-марафоне «Тест-драйв». Он пройдет в онлайн-формате, что позволит охватить участников из всех регионов России. Трансляция марафона пройдет на официальной странице трека в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/rosmolodez.business.

Участниками Клуба молодых предпринимателей «Росмолодежь.Бизнес» могут стать граждане России в возрасте от 14 до 35 лет (включительно), осуществляющие предпринимательскую деятельность на территории страны, — владельцы ООО (не менее 30% долевого участия), индивидуальные предприниматели и самозанятые.

Клуб молодых предпринимателей — это один из инструментов поддержки начинающих бизнесменов в рамках Всероссийской программы по развитию молодежного предпринимательства трека «Росмолодежь.Бизнес» Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь). Чтобы стать членом клуба, необходимо зарегистрироваться на платформе АИС «Молодежь России» https://myrosmol.ru/event/86393. Участие в клубе бесплатное.

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