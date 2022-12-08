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Новогодний цирковой мюзикл «Снежная королева»

Полина Французова
Общество
Новогодний цирковой мюзикл «Снежная королева»
Фото: АО КРОКУС

Впервые на сцене Vegas City Hall в новогодние праздники оживет легендарная сказка Ханса Кристиана Андерсена «Снежная королева».

Вместе с маленькой, но очень смелой девочкой Гердой зрители отправятся в захватывающее путешествие на поиски ее названного брата Кая, чье сердце поразил осколок проклятого зеркала, созданного злым троллем. Герда преодолеет немало испытаний на своем пути ради спасения друга — ведь сама Снежная королева, могущественная повелительница холода и хозяйка Лапландии, похитила мальчика и увезла в свой ледяной дворец. Но даже самое сильное заклятье Снежной королевы не сможет устоять перед любящим и благородным сердцем Герды — ведь для настоящей любви и дружбы нет никаких преград!

Традиционно в новогодние праздники зрителей ждет невероятное по своим масштабам шоу, в котором гармонично сочетаются театр, цирк и мюзикл. Героев истории представят одни из лучших исполнителей различных жанров: призеры международных цирковых фестивалей, ведущие артисты столичных мюзиклов и актеры театра.

Многослойность сюжета, мастерство цирковых артистов, яркие костюмы, поразительные видеопроекции, красочные декорации и живой вокал завоюют сердце каждого зрителя, а самые маленькие гости смогут буквально «коснуться рукой» героев спектакля. Перед каждым сеансом зрителей ждет бесплатная развлекательная программа в резиденции Деда Мороза в фойе концертного зала. Там же расположатся новогодняя красавица-елка, зоны с мастер-классами, аниматоры и интерактивы для детей. Новогодний цирковой мюзикл «Снежная королева» пройдет на сцене Vegas City Hall с 24 по 25 декабря и с 2 по 7 января. Дети до четырех лет могут пройти по одному билету со взрослым и сидеть у него на коленях.

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