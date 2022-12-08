Устраняют последствия вражеских обстрелов

Представитель Совместного центра контроля и координации ЛНР обследует фрагменты разорвавшегося боеприпаса от американской РСЗО Himars в городе Алчевск ЛНР. В результате обстрела поврежден корпус общежития Донбасского государственного технического института, 10 человек погибли, 42 ранены / Фото: Александр Река / ТАСС

Подразделение националистов попало под огонь собственной артиллерии, сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

По его словам, это произошло при очередной попытке боевиков прорвать нашу линию обороны на сватовском направлении.

— Командир штурмующего подразделения, не согласовав свои действия по времени с огневой поддержкой, практически подставил личный состав под удар своих же украинских войск, — рассказал Андрей Марочко.

Также в ЛНР сообщили, что погода не мешает наступлению российских войск в зоне проведения спецоперации, в том числе и в Алчевске.

— Как воюем, так и продолжаем. Вносятся необходимые коррективы в действия на конкретных участках, но каких-то кардинальных изменений темпов наших действий нет. Бьем врага, — заявил командир спецназа «Ахмат», заместитель командующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов.

Он уточнил, что ситуация на фронтах стабилизировалась.

Сейчас идет планомерное наступление союзных сил.

— Принимать решения по ускоренной подготовке мобилизованных необходимости нет. Мы достаточно крепко подготовлены по всей линии соприкосновения, — уточнил Алаудинов. — И враг это чувствует лучше всех. Киев не отказался от идеи перерезать сухопутный коридор в Крым.

Для этого противником готовятся силы и средства. Но и мы не дремлем. Принимаются эффективные меры по пресечению подобных устремлений, в частности, путем ликвидации соответствующих групп противника.

А в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, заявили, что в результате обстрелов обесточены пять районов Донецка: Петровский, Киевский, Кировский, Куйбышевский и Ворошиловский.

Тем временем российские войска отбили атаки националистов на южнодонецком направлении.

— ВСУ пытались силами ротной тактической группы атаковать позиции российских подразделений в направлении населенного пункта Никольское ДНР. Решительными действиями наших войск и ударами артиллерии подразделения ВСУ отброшены на исходные позиции, — сказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Он добавил, что в ходе боев удалось уничтожить более 30 украинских военных, боевую машину пехоты, бронетранспортер и два автомобиля.

ВСУ продолжают обстреливать и Горловку. Под огнем находится, в частности, химический завод «Стирол».

— Это у них навязчивая идея по части Горловки — создание там экологической катастрофы, — заявил подполковник Народной милиции ДНР, депутат парламента республики Андрей Баевский. — Основная задача этих обстрелов — не получение военного преимущества, но нанесение как можно большего ущерба населенным пунктам и убийство как можно большего количества жителей.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Мария Захарова, официальный представитель МИД России:

— Что касается Запорожской АЭС, то главная цель, которая преследуется созданием защитной зоны, — гарантированное предотвращение обстрелов со стороны ВСУ. Они могут привести к техногенной катастрофе с непредсказуемыми последствиями. Украинские власти, подстрекаемые западными кураторами, цинично игнорируют присутствие на ЗАЭС представителей МАГАТЭ.