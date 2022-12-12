Полный штат: дефицит кадров остался в прошлом

Начальник участка строительной компании Евгений Рочев руководит процессом работ по укреплению берега Москвы-реки на Шелепихинской набережной / Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Дефицит рабочих в сфере строительства не зафиксирован, сообщил замглавы Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Никита Стасишин.

Несмотря на морозный день, на Шелепихинской набережной кипят строительные работы. Начальник участка Евгений Рочев внимательно следит за процессом, ведь на его подчиненных возложена важная задача — укрепление берега Москвы-реки. В будущем это позволит создать просторную набережную для прогулок москвичей. Проходя вдоль стройплощадки, Рочев указывает на уже установленные металлические профили — шпунты, которые помогут укрепить берег. В дальнейшем вкопанную в землю конструкцию зальют бетоном.

— Все работы на объекте выполняются настоящими профессионалами. Ведь от качества нашей работы в дальнейшем будет зависеть благоустройство столицы, — рассказал Евгений Рочев. — Коллективы у нас дружные, все рвутся в работу. Ее хватит на всех.

По словам владельца строительной компании Максима Лазовского, дефицит кадров на строительном рынке — явление давнее, оно уходит корнями в 1990-е годы.

— Именно тогда был нивелирован престиж специальности строителя и инженера. Рекламировалась работа юристов, менеджеров и бизнесменов, — сообщил Лазовский. — Сейчас на строительном рынке трудятся как мигранты, так и россияне.

Причем экспаты из дружественных стран, обычно с Ближнего Востока, могут занимать и руководящие должности, если имеют соответствующую квалификацию.

По словам Максима Лазовского, дефицит по-настоящему профессиональных мастеров в строительной сфере еще не преодолен.

— Разнорабочие присутствуют в достаточном количестве, и эта тенденция обнадеживает, — отметил Максим Лазовский. — Однако дефицит руководящих кадров и мастеров на стройках нам еще предстоит преодолеть.

Эксперт отметил, что для улучшения ситуации на рынке труда стоит повышать престижность профессии строителя в глазах общественности.

— Если это будет сделано, мы сможем сформировать кадровый резерв и перевыполнить планы по вводу жилья и восстановлению новых регионов, — добавил Лазовский. — Да, это потребует времени — минимум три года. Зато мы сформируем резерв. Кстати, позитивные шаги в этом направлении уже видны.

При этом, как сообщил председатель правления строительной компании по монолитному домостроению Гасан Архулаев, уровень зарплаты у строителей вполне конкурентный, часто они получают оклад выше среднего по регионам.

— Зарплата начинающего специалиста — от 50 тысяч рублей. Опытные инженеры в сфере строительства получают до 180 тысяч рублей в месяц. Специалисты, занятые в гражданском строительстве, могут рассчитывать на зарплату от 100 тысяч до 200 тысяч рублей, — сообщил Архулаев. — На объекты строительства часто приходят те, кто «освобождается» из других отраслей. Для их переобучения используется система наставничества.

Архулаев отметил, что задачу нехватки кадров в строительной отрасли сейчас решают в тесной связке образовательные организации, застройщики и производители стройматериалов.

— Сегодня остро чувствуется дефицит в сегменте высококвалифицированных кадров, — заявил Архулаев. — Профессия строителя с каждым годом становится технологичнее, материалы и методы прогрессивнее. Специалистам нужно соответствовать вызовам времени.

По словам Архулаева, дефицит кадров в отрасли, который был в начале года, привел к росту зарплат рабочих и, как следствие, удорожанию строительства и росту цен на недвижимость. Но темпы строительства не падают.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей Лупий, сопредседатель гильдии организаций строительного комплекса Московской торгово-промышленной палаты:

— Ситуация на строительном рынке действительно пришла в норму. С кадрами вопрос тоже решен, ведь теперь сотрудникам из-за рубежа выгоднее работать в России по текущему курсу рубля. К тому же у нас отсутствуют антиковидные ограничения на въезд. Особенность строительной отрасли состоит в том, что работа есть всегда и в больших количествах. Тенденция такова, что рынок трансформируется и на него заходит больше профессиональных компаний, у которых уже есть подготовленные кадры для осуществления всех видов работ. Нужно отметить, что особенно много работы у строителей будет в новых регионах России, где в ближайшие три-четыре года инфраструктура начнет активно развиваться и будет спрос на любые кадры.