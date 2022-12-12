Наши «сушки» бомбят ювелирно

Предполетная подготовка истребителя — бомбардировщика Су-34 ВКС РФ на аэродроме в зоне СВО / Фото: Валентин Капустин / РИА Новости

Новая партия боевых самолетов Су-34 передана в ноябре 2022 года оборонно-промышленным комплексом Воздушно-космическим силам России. Изготовленные на Новосибирском авиационном заводе имени В. П. Чкалова Объединенной авиастроительной корпорации многофункциональные воздушные машины прошли полный комплекс наземных и летных испытаний и уже совершили перелет к месту несения службы.

Су-34 — фронтовой бомбардировщик с высокими летно-техническими характеристиками, который хорошо зарекомендовал себя в ходе реальных боевых действий в ходе выполнения задач специальной военной операции на Украине. В российской бомбардировочной авиации этот самолет — лидер по нанесению точных ракетно-бомбовых ударов по наземным целям противника. Его дальность полета без дозаправки — 4500 км, с дозаправкой в воздухе — 7000 км. Министерство обороны России демонстрировало кадры боевой работы Су-34. К главным достоинствам этого самолета относятся продолжительное время полета (способен находиться в воздухе до 10 часов) и высокая боевая нагрузка.

Боевой самолет летает быстрее скорости звука. У Су-34 отличная аэродинамика, большая емкость внутренних топливных баков, высокоэкономичные двухконтурные турбореактивные двигатели позволяют развивать максимальную скорость полета у земли — 1400 км/ч, на высоте — 1900 км/ч.

Боевые самолеты Су-34 способны летать на границах стратосферы, где становятся недосягаемыми для многих средств противовоздушной обороны. Бомбардировщик Су-34 несет под крыльями до восьми тонн бомб и ракет.

Как информирует военное ведомство России, в состав номенклатуры применяемых авиационных средств поражения этого боевого самолета входят корректируемые авиабомбы типа КАБ-500 и КАБ-1500, свободнопадающие бомбы весом 100 и 250 кг, неуправляемые ракеты С-8, С-13 и С-25. Но главная задача Су-34 на идущей сейчас спецоперации — отработка наземных целей с воздуха высокоточным оружием. Именно Су-34 является одним из главных его носителей. Сейчас на Украине Су-34 применяют новейшие авиационные ракеты, с ювелирной точностью разрушающие укрепленные объекты противника. «В рамках исполнения государственного оборонного заказа мы изготовили и передали Минобороны России самолеты Су-34. Это надежные и многофункциональные машины, — цитирует слова генерального директора Объединенной авиастроительной корпорации Юрия Слюсаря официальный сайт Ростеха. — Мы понимаем важность нашей работы по обеспечению российских вооруженных сил необходимой авиационной техникой и продолжим выполнять все взятые на себя обязательства. До конца текущего года ВКС России получат очередные самолеты, которые сегодня находятся в производстве».