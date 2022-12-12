От всего сердца: новогодние подарки для детей Донецкой и Луганской народных республик уже в пути

Волонтеры Эмиль Салахов и Елизавета Викулова готовят к отправке новогодние подарки для детей Донецкой и Луганской народных республик. Внутри коробок — праздничные сладкие наборы / Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

В понедельник, 12 декабря детям новых регионов России отправили новогодние подарки от мэра Москвы Сергея Собянина. Праздничные наборы собирали на базе ресурсного центра «Мосволонтер».

К ресурсному центру «Мосволонтер» подъехали три фуры. Они повезут в новые регионы России сладкие новогодние подарки для детей.

— Мы вместе с грузом отправимся в Донецкую и Луганскую народные республики, — говорит волонтер Эмиль Салахов. — Везем с собой сладости, печенье, конфетки. Все это мы доставим в социальные организации и вручим деткам.

Волонтеры выстроились в цепочку, из рук в руки передают новогодние подарки для ребят ЛНР и ДНР. Фургоны постепенно наполняются коробками с праздничной наклейкой «Москва помогает».

Это уже далеко не первый гуманитарный груз, который отправляет «Мосволонтер» в новые регионы — логистика давно отлажена, волонтеры знают, что и как делать, безопасность транспорта обеспечена на самом высоком уровне.

В Донецкой и Луганской народных республиках московских добровольцев уже встречают как хороших друзей. Новогодние сладости развезут по социальным учреждениям: детским домам, городским больницам, школам и детским садам, а также передадут семьям напрямую.

Москвичи, которые хотят приобщиться к доброму делу, отправить подарок или открытку детям Донбасса и участникам специальной военной операции, защищающим сегодня нашу Родину, могут это сделать абсолютно во всех парках столицы. Здесь, чаще всего рядом с ледовыми площадками, можно увидеть специальные волонтерские домики-павильоны, на которых написано «Сбор подарков».

В рамках общегородской акции «Москва помогает» все желающие также могут передать детям Донбасса игрушки, книги, настольные игры, творческие наборы. На данный момент уже удалось собрать около 14 тысяч подарков и пяти тысяч открыток. В пунктах сбора подарков также принимают теплые вещи: носки, варежки, перчатки, термобелье, шапки, шарфы, подарочные мужские наборы и мужские средства личной гигиены.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Екатерина Драгунова, председатель Комитета общественных связей и молодежной политики Москвы:

— Вместе с волонтерами Москвы мы отправили сладкие подарки для детей на новые территории. Вместе с грузовиками в республики поедут и сами волонтеры, будут раздавать подарки к этому волшебному празднику. Дорога не близкая, но уже через два дня подарки будут у детей. Параллельно во всех парках, на всех катках и ярмарках города идет акция по сбору новогодних подарков. Пункты сбора работают каждый день с 10 до 19 часов. Отправить подарок можно до 8 января. Когда мы соберем 20 тысяч подарков, отправим новый груз.