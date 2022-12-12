Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

От всего сердца: новогодние подарки для детей Донецкой и Луганской народных республик уже в пути

Алексей Хорошилов
Общество
От всего сердца: новогодние подарки для детей Донецкой и Луганской народных республик уже в пути
Волонтеры Эмиль Салахов и Елизавета Викулова готовят к отправке новогодние подарки для детей Донецкой и Луганской народных республик. Внутри коробок — праздничные сладкие наборы / Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

В понедельник, 12 декабря детям новых регионов России отправили новогодние подарки от мэра Москвы Сергея Собянина. Праздничные наборы собирали на базе ресурсного центра «Мосволонтер».

К ресурсному центру «Мосволонтер» подъехали три фуры. Они повезут в новые регионы России сладкие новогодние подарки для детей.

— Мы вместе с грузом отправимся в Донецкую и Луганскую народные республики, — говорит волонтер Эмиль Салахов. — Везем с собой сладости, печенье, конфетки. Все это мы доставим в социальные организации и вручим деткам.

Волонтеры выстроились в цепочку, из рук в руки передают новогодние подарки для ребят ЛНР и ДНР. Фургоны постепенно наполняются коробками с праздничной наклейкой «Москва помогает».

Это уже далеко не первый гуманитарный груз, который отправляет «Мосволонтер» в новые регионы — логистика давно отлажена, волонтеры знают, что и как делать, безопасность транспорта обеспечена на самом высоком уровне.

В Донецкой и Луганской народных республиках московских добровольцев уже встречают как хороших друзей. Новогодние сладости развезут по социальным учреждениям: детским домам, городским больницам, школам и детским садам, а также передадут семьям напрямую.

Москвичи, которые хотят приобщиться к доброму делу, отправить подарок или открытку детям Донбасса и участникам специальной военной операции, защищающим сегодня нашу Родину, могут это сделать абсолютно во всех парках столицы. Здесь, чаще всего рядом с ледовыми площадками, можно увидеть специальные волонтерские домики-павильоны, на которых написано «Сбор подарков».

В рамках общегородской акции «Москва помогает» все желающие также могут передать детям Донбасса игрушки, книги, настольные игры, творческие наборы. На данный момент уже удалось собрать около 14 тысяч подарков и пяти тысяч открыток. В пунктах сбора подарков также принимают теплые вещи: носки, варежки, перчатки, термобелье, шапки, шарфы, подарочные мужские наборы и мужские средства личной гигиены.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Екатерина Драгунова, председатель Комитета общественных связей и молодежной политики Москвы:

— Вместе с волонтерами Москвы мы отправили сладкие подарки для детей на новые территории. Вместе с грузовиками в республики поедут и сами волонтеры, будут раздавать подарки к этому волшебному празднику. Дорога не близкая, но уже через два дня подарки будут у детей. Параллельно во всех парках, на всех катках и ярмарках города идет акция по сбору новогодних подарков. Пункты сбора работают каждый день с 10 до 19 часов. Отправить подарок можно до 8 января. Когда мы соберем 20 тысяч подарков, отправим новый груз.

Подарки ЛНР Новый год Волонтеры ДНР
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Клавдия Кочегурова
Клавдия Кочегурова

Парковые зоны преобразились

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Жаль, до золота все же не дотянули

Вадим Бреев
Вадим Бреев

Пример мужества для потомков

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Чудо прихода зимы

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Наш бронепоезд ушел с запасного пути

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Кроме победы, вариантов не просматривается

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Расшевелить болото сложно

Все мнения
О проекте