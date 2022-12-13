Зима — время военное: возможности нашей армии с наступлением холодов резко увеличиваются

Боевое слаживание и подготовка военнослужащих мотострелковых и танковых подразделений Западного военного округа ВС России. На полигонах в Белоруссии военнослужащие совершенствуют стрельбу из штатного оружия / Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

На фронте начинается зимняя кампания. Чем она будет отличаться от ситуации весны, лета и осени? Правда ли, что зимой возможно перемирие, в ходе которого стороны украинского конфликта будут «копить силы»? Кто больше в перемирии заинтересован? Как скажутся атаки на энергетическую инфраструктуру Украины на боеспособности ВСУ? Возможно ли вступление в военный конфликт Белоруссии и если да, то в каком качестве? Пробуем разобраться в ситуации с экспертами.

Военные действия предстоящей зимой не остановятся. Этому есть целый ряд объективных и субъективных причин, убежден военный эксперт, полковник ВС РФ в отставке Андрей Земцев.

— С чего бы быть перемирию, если ни одна из сторон конфликта даже частично не достигла своих целей? — рассуждает эксперт. — Россия, начиная спецоперацию, провозгласила освобождение Донбасса, демилитаризацию и денацификацию Украины. Этот процесс идет, но ни одна из задач пока не решена. Плюс появилась проблема захвата Украиной части присоединенных к России территорий. Мы не можем их вот так вот взять и бросить. Конечно, руководство России на это не пойдет. Что касается Украины, то она с начала СВО ставит перед собой задачу «освобождения» Крыма и всех территорий в границах страны 1991 года. Пока НАТО поддерживает «незалежную», от своих планов она не откажется. Так что военные действия не прекратятся: в них заинтересованы все стороны конфликта, включая несколько десятков третьих стран, желающих ослабить, а лучше — уничтожить Россию как государство.

Будет ли новый Сталинград

По мнению Андрея Земцева, зима в ход спецоперации внесет ряд корректив. Причем скорее в нашу пользу.

— Во-первых, ВСУ потеряют такое важное преимущество, как скрытность. Летом они прекрасно пользовались «зеленкой», и получалось, что они нас видят — «спасибо» американской разведке, — а мы их нет. Сейчас будем видеть. Ну хотя бы потому, что солдатам нужно как-то греться, а это печки, следовательно — дым. К тому же зимой врага намного легче вычислить с помощью тепловизора: слишком уж очевидны тепловые контуры, — пояснил эксперт.

Во-вторых, по словам Земцева, зима во многом лишит ВСУ мобильности.

— Наше сентябрьское отступление под Харьковом было вызвано в том числе и быстрыми рейдами ВСУ, когда они за день, используя пикапы с пулеметами, как у сирийских боевиков, перемещались на десятки километров, — пояснил эксперт. — Зимой такой номер не пройдет: мокрый снег и грязь просто не позволят. Конечно, труднее будет двигаться и нам, поэтому велика вероятность, что на многих участках фронта будет такая позиционная война — за деревни. А в целом преимущество получит тот, кто в обороне, потому что ему двигаться нужно меньше.

При этом Андрей Земцев полагает, что вполне возможны и штурмы городов.

— На военные действия в городе сезон практически не влияет. Зимой, напомню, была Сталинградская битва, зимой брали Грозный, — пояснил эксперт.

По его словам, нам очень на руку «снос» энергетической инфраструктуры Украины.

— Одна из его целей, возможно, даже самая важная, «освободить» города от жителей, — пояснил эксперт. — Уже сейчас официальные лица Украины говорят о том, что беженцам из-за постоянных отключений в городах света и тепла лучше перезимовать в Европе. Если города станут безлюдными, то ВСУ потеряют одно из своих главных преимуществ — живой щит в виде мирного населения, как, например, в Мариуполе. Штурмовать города нам станет намного проще.

Кандидат военных наук, эксперт Центра военно-дипломатического анализа и оценок Лиги военных дипломатов Александр Бартош рассуждает:

— Зима традиционно для российских войск время крайне удачное. Вспомним кампанию 1812 года, когда непобедимый Наполеон был вынужден зимой из России бежать. Вспомним победу в Битве под Москвой, под Сталинградом. Надеюсь, и нынешняя зима будет для наших войск успешной.

По мнению эксперта, до весны-2023 нашим войскам предстоит решить как минимум две задачи. Первая и главная — наступательная. Так, например, нужно отбросить группировку ВСУ от Донбасса, чтобы прекратились обстрелы российской территории. Плюс необходимо вернуть правобережную часть Херсона.

— Конечно, форсировать для этого Днепр, да еще зимой, смысла нет: это крайне сложно и приведет к огромным потерям. Но Херсон можно освободить, зайдя на него по суше со стороны правого берега, — пояснил Александр Александрович.

Вторая «зимняя» задача — оборонительная. По словам эксперта, ВСУ сделают все, чтобы выйти к Азовскому морю. Поэтому необходимо усилить оборону Мелитополя и Мариуполя.

— А еще — Белгородской области, куда ВСУ вполне могут наступать со стороны Харькова, — добавляет Андрей Земцев. — И это не фантастика, ведь логика Киева очень проста: ВСУ захватывают часть территории Белгородской области, потому что это проще, чем, скажем, прорваться к Донецку или на Левобережье Днепра, а потом предлагают размен. Дескать, мы вам возвращаем Белгородчину, а вы нам, скажем, часть Запорожской и Херсонской областей.

В Белгородской области возможность такой ситуации сознают. Поэтому в области сейчас формируется Засечная черта. Точнее — обновляется старая, существовавшая еще несколько веков назад.

— Белгородская область всегда стояла на рубеже и защите интересов государства Российского, это продолжается и сейчас, — отметил губернатор Вячеслав Гладков.

Батька не вмешается

Сейчас на территории Белоруссии формируется мощная российская группировка. Есть своя армия и у Лукашенко. Вмешается ли она в военный конфликт?

— Батька — человек предусмотрительный и осторожный. А еще весьма хитрый. Он не стал участвовать в спецоперации изначально, когда шансы на успех были максимальны. Вряд ли он станет участвовать и сейчас, — считает военный эксперт Михаил Ходаренок.

Старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов добавляет:

— Белоруссия ввяжется в военный конфликт в одном случае — если на нее нападут. Чисто гипотетически войска может ввести Польша. Но это случится, только если в Белоруссии начнется цветная революция — как в 2020 году. Тогда будет веский повод — мол, защитим белорусский народ от тирана и деспота. Но лично я в такой сценарий не верю. Позиции Лукашенко в Белоруссии сильны. Да и армия этой страны вполне боеспособна и может противостоять агрессору. Так что Белоруссия может воевать скорее в теории, чем на практике.

Что касается российских войск, то, как пояснил эксперт, наш Генштаб, разумеется, делиться планами не собирается.

— Украинские же источники разделились на два лагеря. Первый говорит о том, что русские готовят мощное наступление. Для этого и прошла мобилизация. Второй лагерь замечает, что сил для наступления у наших войск явно недостаточно. Мол, бойцы ЧВК «Вагнер» нам постоянно рассказывают об успехах под Бахмутом, а он остается украинским, — пояснил Владимир Прохватилов. — В общем, делать прогнозы в грядущей зимней кампании я бы не стал: слишком много быстро меняющихся факторов.

Андрей Земцев считает, что наше наступление со стороны Белоруссии маловероятно:

— Начнем с того, что Украина его ждет и хорошо подготовилась: взорваны все приграничные мосты, заминированы автомобильные и железные дороги, выставлены противотанковые ежи и сформирована группировка примерно из 15 тысяч военных, — рассказывает военный эксперт. — Второй момент: на Украину со стороны Белоруссии мы уже в начале спецоперации заходили — ведь оттуда самый близкий путь на Киев. Так что Украина очень четко понимает, как могут развиваться события, и второй раз на одни и те же грабли вряд ли наступит.

Вместе с тем, как пояснил эксперт, возможны самые нелепые сценарии.

— Белорусы уже не раз сообщали, что их пограничные посты обстреливаются со стороны Украины, что идет воздушная разведка их территории, — пояснил Андрей Земцев. — При этом надо понимать, что на границе с Белоруссией стоят в основном не профессиональные военные (те все на фронте), а бойцы теробороны. Они вполне способны проявить природную дурь и устроить какую-нибудь провокацию, которая перерастет в полномасштабный вооруженный конфликт. В общем, считает эксперт, возможно всякое.

Точно станем наступать

— Зимой мы будем наступать. Думаю, что в Донбассе, — рассуждает военный эксперт Алексей Суконкин.

В пользу версии о скоро грядущем наступлении, по словам эксперта, говорят и постоянные удары по энергетической инфраструктуре Украины.

— Я думаю, их главная цель — полное разрушение логистики и военного производства, которые без электроэнергии невозможны. Если вооружение затруднительно подвозить и ремонтировать, то боеспособность войск, по определению, резко снижается, — пояснил Алексей Суконкин. — Еще в начале спецоперации мы успешно создали на Украине топливный кризис, когда военной технике не хватало горючего. А теперь будем делать так, чтобы не было уже и самой техники. В общем, я уверен, зимняя кампания будет достаточно жаркой и, возможно, переломной при проведении спецоперации.

Андрей Земцев согласен:

— Если мы продолжим наносить удары по энергетической инфраструктуре Украины, то сможем решить сразу несколько задач. Во-первых, освободим города, из которых большая часть населения просто будет вынуждена эвакуироваться, потому что там станет невозможно жить, — пояснил эксперт. — И тогда ВСУ лишатся одного из своих главных козырей — возможности прикрываться мирным населением, как, скажем, в Мариуполе. Второй момент: мы «утяжелим чемоданчик» для стран Европы, которые будут вынуждены поставлять на Украину электрогенераторы и топливо для их работы. Чем тяжелее будет «чемоданчик», тем выше вероятность, что его скоро бросят. В-третьих, мы остановим промышленность Украины, а значит, возможность страны зарабатывать деньги на войну. Время начало работать на нас.

ИСТОРИЯ

Мороз никогда не мешал русским войскам одерживать победы. А иногда и помогал. Зима 1708-1709 года оказалась самой холодной в Европе за последние 500 лет. Из-за сильнейшего мороза даже птицы замерзали на лету. Как раз на эту зиму и пришлась многолетняя Северная война. Арктический холод за несколько месяцев уничтожил почти половину 75-тысячной шведской армии, пока она пыталась «поймать» войска Петра I и навязать им генеральное сражение. Последнее состоялось лишь летом, под Полтавой, и шведы были разбиты. Позднее, век спустя, русская армия совершила знаменитый Ледовый поход, который принес ей победу в русско-шведской войне 1808–1809 годов. Во время этого похода русские войска под командованием Петра Багратиона и Барклая де Толли совершили беспримерный в истории поход по льду Ботнического залива к островам Аландского архипелага и берегам Швеции. В итоге Швеция подписала мир, уступив Российской империи Финляндию и Аландские острова.

ЦИТАТА

Алексей Леонков, редактор журнала «Арсенал отечества»:

— Впереди зима, а мы успешно уничтожаем энергетическую и транспортную системы Украины. В связи с этим задачи спецоперации, я считаю, могут быть выполнены в ближайшие месяцы.