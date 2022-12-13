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Приметы и советы

В семейных центрах родителям помогут принять взросление детей

Павел Гриднев
Общество
В семейных центрах родителям помогут принять взросление детей
Фото: Pexels

Процесс взросления может быть непростым как для ребенка, так и для его семьи. Родители не всегда могут принять, что подросток становится самостоятельнее и теперь хочет решать все сам. Подробнее об этом рассказывает психолог семейного центра «Семья» Ирина Васильева.

В семейный центр обратились Инга и Василий, родители 15-летней Алисы. Они переживали, что дочь не делится своими мыслями, редко проводит время с семьей, подолгу гуляет с одноклассницами после школы. Супруги волновались за ребенка. Они пытались привлечь Алису к домашним делам, но дочь не шла навстречу, из-за чего в семье часто возникали конфликты.

Во время консультации специалист объяснил Инге и Василию, что поведение девушки — это проявление переходного возраста. Супруги узнали больше о сепарации и изменениях личности в процессе взросления. Психолог порекомендовал родителям не контролировать жизнь Алисы чрезмерно, доверять дочери и принимать ее стремление стать самостоятельнее.

Инга и Василий изменили, прежде всего, свое отношение к воспитанию Алисы: начали чаще говорить ей слова поддержки и любви, рассказывали о своем подростковом периоде, делились своими мыслями и чувствами. Постепенно девушка начала открываться родителям, в их отношениях появилось больше понимания.

— Приняв тот факт, что наша дочка уже не маленькая девочка, мы смогли найти к ней подход: поддерживаем во всем и не настаиваем на своем, когда мнения расходятся. Мы стали больше доверять ее решениям. Общение с Алисой наладилось, — поделился Василий.

В семейных центрах столицы проходят психологические тренинги для всей семьи. Специалисты помогут родителям принять взросление своих детей, а подростков научат справляться с новыми чувствами и эмоциями.

На тренинге «Взрослеем вместе» психологи помогают семьям выстроить доверительные отношения. Участникам объясняют, как возрастные изменения влияют на поведение, мотивацию и убеждения детей в переходном возрасте. Родителям рассказывают о последствиях излишней опеки, учат, как вести себя с ребенком-подростком. Ребятам показывают, как выражать негативные эмоции, чтобы не обидеть близких.

Психологические занятия «Я взрослею» проводятся для подростков 12-15 лет. В этот период многим непросто понять, почему эмоции вдруг стали такими сильными и как с ними справляться. Ребятам рассказывают, что такое переходный возраст, объясняют, какие процессы происходят в их организме. С участниками выполняют упражнения, чтобы они научились осознавать свои чувства и не поддаваться эмоциям. Подростки тренируются самостоятельно принимать решения, спокойно аргументировать свою позицию и отстаивать ее.

— Принять взросление ребенка бывает непросто, но это необходимо. Важно понимать, что роль родителя в переходном возрасте не становится менее значимой: мама и папа должны помочь своим детям пройти через этот этап. Разговаривайте с детьми, поддерживайте их, давайте свободу, но не теряйте контроль. Если возникают сложности и конфликты, психологи столичных семейных центров помогут с ними справиться и наладить отношения, — отметила Ирина Васильева.

В семейных центрах, действующих во всех округах Москвы, помогут наладить детско-родительские отношения. Специалисты проводят различные занятия, также индивидуальные и семейные психологические консультации. Чтобы попасть на консультацию к специалистам, нужно записаться по телефону или обратиться в ближайший семейный центр. Все контакты и информацию об услугах можно найти на портале «Мой семейный центр». Там также можно оставить свое обращение в разделе онлайн-консультаций. Специалисты ответят в течение одного рабочего дня и проконсультируют.

Московская служба психологической помощи предоставляет возможность бесплатно пройти в течение календарного года пять психологических консультаций, два сеанса психологической диагностики, три тренинга и восемь сеансов психологической реабилитации. Подразделения службы есть во всех округах столицы. Бесплатную психологическую помощь могут получить не только москвичи, но и работающие в столице жители Московской области, студенты, военнослужащие. Единый справочный телефон: +7 (499) 173-09-09.

Также круглосуточно доступен телефон неотложной психологической помощи 051 (для городского) и 8 (495) 051 (для мобильного). Работает чат психологической поддержки и форум. Подробности на сайте www.msph.ru.

СПРАВКА

Для поддержки московских семей работают 26 городских организаций помощи родителям с детьми: 23 семейных центра, а также Кризисный центр помощи женщинам и детям, социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних «Возрождение» и «Алтуфьево».

социальная сфера жизни Подростки Психология
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