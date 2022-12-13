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Сервис, разработанный для удобства столичных школьников, высоко оценили эксперты интернет-отрасли

Марьяна Шевцова
Общество
Сервис, разработанный для удобства столичных школьников, высоко оценили эксперты интернет-отрасли
Ученица 10-го класса школы № 2107 Мария Константинова держит в руках диплом победителя Московской олимпиады школьников. Благодаря «Портфолио учащегося» ей не нужно носить с собой эту и другие многочисленные грамоты — они всегда доступны в электронном сервисе / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Во вторник, 13 декабря, состоялась церемония вручения Премии Рунета. Сервис «Портфолио учащегося» Московской электронной школы вошел в список лучших в номинации «Образование и кадры».

Цифровые сервисы теперь сопровождают людей повсеместно. И, конечно, современные технологии активно применяются в обучении школьников. Сервис «Портфолио учащегося» — один из них. Он аккумулирует в электронном виде все многолетние достижения ребенка в учебе и внеурочных видах деятельности: творческой, спортивной, общественной.

— Обеспечить доступ к этой разноплановой информации позволяют возможности единой цифровой образовательной платформы Московской электронной школы (МЭШ), которая содержит огромный массив данных об успеваемости детей, освоенных ими учебных программах, результатах проверочных работ, аттестациях и многое другое, — рассказал руководитель Центра цифровизации образования Евгений Комаренко.

Он добавил, что информацией из портфолио можно поделиться в мессенджерах, соцсетях или отправить по электронной почте.

— Портфолио пополняется данными автоматически из подсистем и сервисов МЭШ. Также новую информацию туда вносят операторы профильных управлений, учреждения образования, — уточнил Комаренко.

Так, например, в разделе «Учеба » доступны данные, отражающие общую картину успеваемости ученика по каждому предмету. Они представлены в виде интуитивно понятной и наглядной инфографики. Кроме того, сведения о достижениях школьников в творческой и культурной сферах вносят в портфолио операторы Департамента культуры столицы. Дополнить свое портфолио могут и сами пользователи: загрузить электронные копии полученных сертификатов, грамот и дипломов, результаты участия в различных конкурсах и соревнованиях.

Важной задачей цифрового портфолио, по словам Евгения Комаренко, является индивидуализация процесса обучения, максимальное раскрытие способностей и возможностей каждого ребенка, его личностное и профессиональное самоопределение.

— Сегодня с помощью цифрового портфолио можно не только сформировать наиболее комфортную учебную траекторию для развития навыков школьника, но и выстроить первые шаги в профессиональной навигации. Так, на основе данных об увлечениях и хобби ребенка система формирует персональные рекомендации по посещению кружков и секций, — отметил он.

Удобство и пользу портфолио успели оценить уже тысячи столичных школьников, в том числе ученица 10-го класса московской школы № 2107 Мария Константинова.

— Это очень удобно, когда все твои грамоты и достижения всегда под рукой. Например, поступая в эту школу в девятый класс, я выгрузила их все из портфолио и прикрепила к своей анкете, — говорит Мария.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В сервисе «Портфолио учащегося» сегодня зарегистрирован 1 миллион уникальных пользователей, из них 540 тысяч — учащиеся столичных образовательных учреждений. Более 4,1 миллиона записей уже загружено в портфолио учащихся. Также сервис содержит около 2 миллионов записей о наградах. Педагогам и школьникам доступны 64 тысячи заданий по учебной программе с 5-го по 11-й класс.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Наталия Киселева, заместитель руководителя Департамента образования и науки Москвы:

— Сервисы Московской электронной школы уже не в первый раз входят в число лучших. Например, в прошлом году эксперты наградили мобильное приложение «Дневник МЭШ» и виртуальные лаборатории. Все это говорит о том, что МЭШ — это удобный цифровой помощник для всех ее пользователей: учителей, школьников и их родителей. Поэтому вполне закономерно, что опыт цифровизации столичного образования будет применяться для развития федеральной информационной системы «Моя школа».

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