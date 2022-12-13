Предприниматели активно развивают индустрию красоты

Руководитель по развитию косметической компании Анастасия Мазурова представляет средство для ухода за лицом, которое имеет абсолютно натуральный состав. Такая продукция отвечает всем современным стандартам экологичности / Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва

В столице прошел форум для предпринимателей и профессионалов индустрии красоты. Корреспондент «Вечерней Москвы» выясняла, как развиваются российские косметические бренды.

В воздухе ощущаются нотки лаванды, ванили, розы. Букет ароматов дополняют разноцветные палитры с гель-лаками для маникюра. Один из стендов украшен сухоцветами и лавандой, а среди букетов стоят лаконичные баночки, в которых абсолютно органический, натуральный состав. Это отечественная косметика, созданная москвичами в Краснодарском крае. Теперь основатели бренда открывают производство и склад в столице, чтобы закрепиться на московском рынке и оперативно доставлять продукцию в центральные регионы.

— Наш бренд с большой историей, и ему уже 16 лет, — рассказывает руководитель по развитию косметической компании Анастасия Мазурова. — Мы почувствовали интерес к отечественному натуральному продукту со стороны потребителя, особенно это заметно сейчас, когда зарубежных брендов стало значительно меньше.

По словам Мазуровой, компания производит косметические средства из натуральных составляющих, поэтому в неурожайный год могут возникать трудности. Впрочем, и этой проблеме нашли решение: теперь необходимые компоненты пробуют выращивать сами в России, даже те, которые нехарактерны для нашего климата, например кактус опунцию.

Что касается органического производства, оно четко регулируется, российские компании придерживаются международных стандартов «Экосерт». При сертификации косметики состав продукта проверяют на отсутствие ГМО, парабенов, синтетических отдушек и красителей и ингредиентов животного происхождения. На маркировку «Экосерт», по словам Мазуровой, потребители также обращают внимание.

В связи с уходом многих привычных зарубежных косметических товаров у потребителей вырос спрос на продукцию российского производства. Об этом рассказала создатель отечественного косметического бренда Вероника Рубан.

— Наш бренд на рынке уже 19 лет, и сейчас мы, естественно, занимаемся импортозамещением, — говорит Вероника Рубан. — К тому же, после того как зарубежные коллеги покинули наш рынок, конкуренция уменьшилась.

По словам Рубан, ее бренд сотрудничает и с другими российскими производителями, которые в принципе должны восприниматься как конкуренты. Но взаимодействие друг с другом, считает Рубан, спасает компании от краха.

Чтобы сохранить свой бизнес, нужно работать и с сотрудниками, мотивируя их, об этом участникам выставки рассказала эксперт в бьюти-индустрии, владелица салонов красоты Наталья Лисова.

— Нередко бизнесмены в бьюти-индустрии сталкиваются с непослушанием со стороны сотрудников, потому что в нашей отрасли работают креативные люди, подход к которым найти гораздо сложнее, — рассказывает Наталья Лисова. — Неправильное поведение руководителя может привести его к выгоранию.

А решать другие организационные проблемы управленцам помогает содружество предпринимателей и экспертов бьюти-индустрии, ассоциация «Красивый Бизнес».

— Мы объединяем представителей индустрии красоты, — объяснила руководитель ассоциации «Красивый Бизнес» Марина Седловская. — Мы вносим предложения об изменении налогового и трудового законодательства, чтобы бизнес красоты развивался.

КСТАТИ

В ответ на ограничения поставок российских косметических средств в страны Евросоюза РФ вводит пошлину в 35 процентов на средства гигиены и бытовой химии из США, Канады, Великобритании, Австралии, Новой Зеландии и Польши. Мера затронет шампуни, зубные пасты и щетки, средства для бритья, дезодоранты и бытовую химию.