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Приметы и советы

Водители каршеринга заплатят штрафы в полном объеме

Андрей Объедков
Общество
Водители каршеринга заплатят штрафы в полном объеме
Старший инспектор дорожно-патрульной службы ГИБДД старший лейтенант полиции Алексей Козубовский (справа) проверяет документы у водителя Сергея Чернявского / Фото: Андрей Объедков / Вечерняя Москва

13 декабря сотрудники ГИБДД Центрального административного округа провели рейд по автомобилям каршеринга и составили административные протоколы на тех, кто нарушает Правила дорожного движения. Вместе с ними отправился и корреспондент «Вечерней Москвы».

Вместе со старшим инспектором дорожно-патрульной службы старшим лейтенантом полиции Алексеем Козубовским мы выходим в рейд на улицу Краснопрудную: на ней всегда большой поток машин, так как рядом площадь трех вокзалов. Полицейский отмечает, что собственники частных автомобилей в отличие от тех, кто пользуется услугами каршеринга, более дисциплинированы. Они стараются ездить осторожно, так как берегут свои машины.

— А вот водители каршеринга всегда приносят неудобства другим участникам дородного движения, так как у них идет поминутная оплата аренды, они спешат и зачастую нарушают ПДД, — говорит Алексей Козубовский.

И действительно, не проходит и десяти минут, как один из автомобилей сворачивает на красный сигнал светофора с Верхней Красносельской улицы на Краснопрудную. Полицейский взмахивает жезлом и останавливает нарушителя.

— Ой, а я вас из-за угла и не увидел, извините меня, — оправдывается водитель Сухроб Моджиганов. — Я просто очень спешу на вокзал, жену встречаю.

Такое оправдание встречается у каждого второго нарушителя. Но закон есть закон: на виновного Алексей Козубовский оформляет протокол. Теперь опаздывающему Моджиганову придется заплатить штраф в тысячу рублей.

Полицейский объясняет, что если в течение года водитель повторно совершит такое же правонарушение, то наказание будет строже — придется заплатить уже пять тысяч рублей или его лишат прав на срок от четырех до шести месяцев.

— При этом если за нарушение на частном автомобиле предусмотрена скидка при оплате в 50 процентов, то для водителей каршеринга ее нет, — отмечает полицейский. — И сама компания может накладывать свои штрафы за недобросовестную аренду.

Во время рейда был обнаружен еще один москвич с неоплаченным штрафом. На него тоже составили административный протокол.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Крылов, командир 1-го батальона Дорожно-патрульной службы ГИБДД УВД ЦАО, подполковник полиции:

— Полицейские уделяют особое внимание водителям каршеринга, так как эта категория участников движения не всегда дисциплинирована и рассчитывает на то, что на чужом автомобиле можно нарушать правила и это чаще всего пройдет незамеченным. Только за десять месяцев этого года в Центральном административном округе произошло 17 дорожно-транспортных происшествий с участием каршеринговых машин.

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