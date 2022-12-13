Тренировки стали безопасными

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Вице-президент фонда «Спасая детство» Татевик Тоноян помогает спортсменам из Донбасса с тренировками в России. Корреспондент «Вечерней Москвы» узнал, как чувствуют себя ребята и какие для них созданы условия.

— Татевик Гагиковна, расскажите, как давно вы работаете с детьми из Донбасса?

— Первый раз мы привезли детей в Россию с 28 июля по 1 августа. Для ребят из пострадавших от обстрелов вооруженных сил Украины мест мы подготовили культурную программу: водили их в музеи, океанариум, парки аттракционов и на экскурсии по городам.

— А почему для второй поездки выбрали именно спортсменов?

— От правительства ДНР мы узнали, что донецким спортсменам требуется помощь с тренировками, которые у них регулярно прерывались из-за обстрелов. Потом, для безопасности, им вообще запретили их проводить. Мы решили помочь ребятам. Сейчас они активно тренируются в Калужской, Ярославской и Московской областях. Им хочется вновь ощутить дух соперничества, поэтому они с удовольствием соглашаются на дружеские состязания с ребятами из областей. Приехавшие к нам дети — профессиональные спортсмены, поэтому для них важно было создать все условия. Всего благодаря этой важной работе в России с февраля побывали около 200 ребят.

— И что им хотелось больше всего увидеть?

— Знаете, им очень нравится даже просто гулять на улице, не опасаясь взрывов и с возможностью без нужды не прятаться в бомбоубежищах. Дети удивлялись и радовались обычным для нас мелочам, например горячей воде без перебоев. Сначала они по привычке пугались громких звуков. Но, несмотря на это, у них вполне простые желания: гулять с друзьями, влюбляться, найти свое призвание в жизни. На вопрос: «Не будет ли скучать мама, когда ты уедешь? » — они отвечают, что родители только рады, что их дети в безопасности.

— Что в первую очередь необходимо обеспечить спортсменам Донбасса в России?

— Главное, это беспрерывный тренировочный процесс, хорошее питание, проживание и, по возможности, культурный досуг, который будет им интересен. Мы не должны зацикливаться на тех трагедиях, которые они пережили. Нам важно обращать внимание на их личные и профессиональные качества, навыки.

— Каковы планы фонда по расширению помощи детям?

— На будущее мы планируем помогать детям не только с поездками по России, но и организовывать и восстанавливать их инфраструктуру на местах. Надеемся, что обстановка позволит, ведь в Донецке есть подходящие для тренировок условия, но постоянные обстрелы не позволяют ребятам раскрыться.

ДОСЬЕ

Татевик Гагиковна Тоноян родилась 14 марта 1991 года. В 2012 году она окончила Российскую академию народного хозяйства и государственной службы по специальности «Государственное и муниципальное управление».

Более шести лет Тоноян работает в некоммерческом секторе, например, в Фонде президентских грантов. Помимо этого, она возглавляла в благотворительных фондах направление по привлечению инвесторов.