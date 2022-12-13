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Приметы и советы

Мошенники пытаются нажиться на доброте порядочных людей

Андрей Объедков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Мошенники пытаются нажиться на доброте порядочных людей
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В Роспотребнадзоре сообщили о том, что в последнее время участились случаи телефонного мошенничества. Злоумышленники представляются сотрудниками ведомства и просят оказать помощь участникам спецоперации.

В Роспотребнадзоре пояснили, что мошенники с такими предложениями чаще всего звонят в коммерческие организации и индивидуальным предпринимателям.

— Обращаем ваше внимание, что от должностных лиц Роспотребнадзора не могут поступать предложения подобного характера, а также иные предложения со сбором финансовых средств, — сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Москве.

Сотрудники ведомства рекомендуют при поступлении таких звонков обращаться в полицию.

— В данном случае, если ктото из предпринимателей успел перевести деньги мошенникам, то уже точно есть признаки состава преступления по статье Уголовного кодекса «Мошенничество», — отмечает ветеран МВД генералмайор милиции в отставке Виктор Вохминцев. — В зависимости от суммы, на которую посягали злоумышленники, им грозит до десяти лет лишения свободы.

Вохминцев также предупредил, что лучше никогда не верить на слово звонящим.

— Надо узнать, в каком территориальном органе работает человек, который предлагает отправить деньги участникам спецоперации, уточнить его должность и фамилию, а потом узнать в Роспотребнадзоре, работает ли у них такой сотрудник, — заключил Вохминцев.

Роспотребнадзор Спецоперации Мошенничество
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