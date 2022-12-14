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Приметы и советы

Благотворительный фонд поможет бездомным животным выжить этой зимой

Альфия Камилова
Общество
Благотворительный фонд поможет бездомным животным выжить этой зимой
Фото: Freepik

Бездомные собаки, кошки, потерянно плетущиеся по улице в промозглую холодную погоду в поисках еды и крова, — жалкое зрелище. Не у каждого сердце выдержит. Тянет их накормить, обогреть, но нет на это ни времени, ни условий. А помочь хочется. Что делать? Все очень просто. Если принять участие в благотворительном проекте «Поделись добром», который запустили Фонд «Добро вместе» и СПБ (система быстрых платежей), можно помочь братьям нашим меньшим пережить голод, холод и долгую зиму.

Кошки и собаки оказываются на улице по разным причинам. Одних из теплых квартир выгнали бывшие владельцы, другие потерялись, а третьи родились тут же на улице. По данным исследования компании Mars Petcare, в России насчитывается 4,1 миллиона бездомных кошек и собак. И все они в огромной опасности, особенно зимой, когда с каждым днем воздух на улице становится все более холодным, мороз — колючим, а ветер — пронзительным.

Некоторые думают, что пушистые шубки кошек могут спасти их от переохлаждения, но, увы, это всего лишь миф. Короткошерстные животные относятся, скорее, к «южному» типу, шансов дожить до весны без помощи людей у них просто нет. Температура от минус 15 для них уже смертельна. Даже длинношерстные сибирские, норвежские лесные, мэйн-куны не смогут пережить двадцатиградусный холод.

Не все неравнодушные люди могут взять бездомных кошек и собак домой — у кого-то в доме нет места, аллергия на шерсть или частые командировки. Чтобы помочь братьям нашим меньшим, Фонд «Добро вместе» и СПБ (система быстрых платежей) запустили благотворительный проект «Поделись добром». Информацию о проекте можно встретить в вагонах метро и на автобусных остановках, в кафе и на бумажных стаканчиках в кофейне.

Помочь бездомным собакам и кошкам можно при помощи камеры смартфона быстро и без хлопот. Достаточно навести ее на QR-код и через свой мобильный банк перечислить любую сумму в благотворительный фонд. Собранные средства пойдут на покупку еды и оплату передержки для бездомных животных. Это поможет им выжить в эту зиму.

Благотворительный фонд поможет бездомным животным выжить этой зимой Фото: Freepik

— «Добро вместе» — это первая в России платформа коллективного финансирования, созданная для оказания помощи бездомным животным. Проект не берет комиссию за сборы. За два года благодаря пожертвованиям неравнодушных людей было спасено 600 бездомных кошек и собак, а 536 животных обрели дом и заботливых хозяев, — рассказали в фонде «Добро вместе».

Волонтеры готовы помогать бездомным животным, но им нужна наша поддержка и помощь. Важна любая сумма, возможно, 10, 20 или 50 рублей подарят жизнь бездомным кошкам и собакам, которых мы встречаем на улице, избавят их от страданий и помогут пережить эту суровую зиму.

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