Банк «Открытие» улучшил основное меню интернет-банка для предпринимателей

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Новшества от банка «Открытие» коснулись основного меню «Бизнес-портала» — интернет-банка, которым пользуются предприниматели. Он стал более удобным и компактным. Кроме того, появились важные обновления в работе с платежами и счетами.

Теперь меню портала занимает меньше места на экране. Пункты, которыми предприниматели пользуются чаще всего, расположили выше, а их названия упростили и сделали более понятными. Также для удобства клиентов из интернет-банка убрали длинный скролл — форму информирования, при которой текст и изображение прокручиваются в вертикальном или горизонтальном направлении.

Кроме того, упростили также процесс отзыва платежей. Теперь, чтобы отозвать платеж, нужно открыть его в ленте операций и нажать кнопку «Отозвать». Статусы платежа выделены другим цветом и видны в ленте, там появляются надписи «В процессе отзыва» или «Отозван». Если платеж уже отправлен или отправляется, отозвать его не получится. В этом случае на экране появится подсказка.

В интернет-банке появилась новая опция для расчетов. Теперь статусы обработки платежей с момента отправки в банк до исполнения можно отслеживать не только в интернет-банке, но и в мобильном приложении для Android.

Новые опции портала подскажут, как работать со счетами если налоговые, таможенные или судебные органы установили по ним ограничения. Как только ограничения появятся, вся информация о них становится доступна в меню. На вкладке «Ограничения» есть памятка «Что такое ограничения по счетам и как их снять?», где содержатся ответы на частые вопросы и примеры. Ее можно скачать и распечатать.