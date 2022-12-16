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Российская торговая сеть создаст для маломобильных гостей безбарьерную среду

Михаил Петров
Общество
Российская торговая сеть создаст для маломобильных гостей безбарьерную среду
Фото: ТС «Пятерочка»

Торговая сеть «Пятерочка» повышает доступность своих товаров и услуг для людей с ограниченными возможностями здоровья. Она присоединилась к Национальному инклюзивному договору и, подписав его в рамках направления «Забота о сообществе», заявила о своих намерениях реализовать полноценную социальную программу по созданию и обеспечению безбарьерной среды для людей с особыми потребностями.

Торговая сеть вместе c проектом Everland проверит доступность магазинов и онлайн-среды бизнеса и в следующем году начнет обучать сотрудников магазинов и курьеров взаимодействовать с людьми с ограниченными возможностями здоровья по специально разработанному курсу. Сеть уже реализовала ряд проектов в данном направлении. Так, в 2021 году было проведено исследование с использованием костюмов эмпатии GERT и реализованы некоторые меры по улучшению доступности, например, был увеличен шрифт на ценниках и чеках для удобства пожилых людей. В 2022 году был запущен проект «Говорящий город», который помогает людям с ограничениями по зрению самостоятельно пользоваться услугами торговой сети, а также стартовала акция «Забота, которую чувствуешь» — социально ответственное партнерство с брендом Nivea и благотворительным фондом «Со-единение», в рамках которой была выпущена серия средств с нанесением шрифта Брайля на упаковку.

— Наша торговая сеть постоянно работает над адаптацией бизнеса под потребности общества для того, чтобы сделать процесс покупки продуктов максимально доступным и комфортным. Мы понимаем, как это важно для разных категорий людей, и поэтому реализуем проекты по трансформации офлайн-среды и онлайн-сервисов, направленные на максимальную включенность всех слоев населения. Миссия сети — заслужить доверие своих гостей, и забота о сообществе неразрывно связана с ней, — рассказала руководитель направления «Забота о сообществе» торговой сети Алина Юхневич.

Продуктовая розничная компания Х5 Group, в которую входит торговая сеть «Пятерочка», еще в 2019 году взялась за осуществление стратегии устойчивого развития. Тогда же были определены четыре ключевых цели: это — поддержка местных сообществ, содействие здоровому образу жизни, обеспечение достойных условий труда и равных возможностей, содействие ответственному потреблению и использованию ресурсов. В торговой сети программы по устойчивому развитию реализуются направлением «Забота о сообществе», которое является частью ценностного предложения бренда.

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