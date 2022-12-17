Манит хвойным ароматом: когда выгоднее всего покупать новогодние елки

Москвичка Юлия Жердева купила новогоднее дерево на елочном базаре на 1-й Дубровской улице / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Живые елки в этом году, по данным, которые 13 декабря привели в крупном аналитическом центре, пользуются большой популярностью — их продажи выросли на 20 процентов, а ведь в Москве еще даже не открылись елочные базары. «Вечерняя Москва» узнала, как правильно выбрать новогоднее дерево.

По словам директора компании по продаже елочных игрушек и елей Александра Пушкарева, в первую очередь важно обращать внимание на внешний вид дерева — нужно, чтобы оно выглядело пышным и здоровым. Иголки должны быть ярко-зелеными, мягкими, и самое главное — нижние ветви дерева должны быть направлены вверх.

— Слегка постучите по дереву — если с него упала пара иголочек, то оно простоит долго, а если осыпалось сильно, то от покупки лучше отказаться. Также хорошим показателем является наличие смолы, — отметил Пушкарев.

В связи с этим эксперт не советует приобретать живые елки в интернете. Лучше дождаться открытия специализированных торговых точек. Кроме того, деревья можно купить в крупных сетевых магазинах. Самое главное, чтобы вы смогли осмотреть ель самостоятельно.

— Деревья закупают в лесничествах, но есть и те, кто вырубает их нелегально — это сразу заметно по некрасивому и необработанному срезу. Я бы рекомендовал приобретать елки из Новгородской области, Удмуртии, Подмосковья — у них приятный запах, и стоять они могут вплоть до трех месяцев, — добавил Пушкарев.

Как отметил продавец елей Иван Проскурин, цена на новогодние деревья в этом году немного поднялась: — Расходы на транспортировку сильно выросли. Есть и иностранные деревья — из Сербии и Дании. Они стоят подороже — например, датская ель высотой в два метра обойдется в 4500 рублей, а сербская — в 3500.

Продавец отмечает, что не стоит бояться маленьких жуков, которые ползают по ели, — это нормально. Жуков можно вывести дихлофосом, предварительно обработав дерево перед тем, как внести его в квартиру.

ЦИФРА

49 тысяч отечественных живых елок было продано в 2021 году в России.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Цапликов, экономист:

— Продажи иностранных живых елок в этом году сократились из-за санкций. Я рекомендовал бы не затягивать с покупкой новогоднего дерева — при правильном уходе оно будет радовать вас весь январь. Сейчас наиболее выгодные цены — самые большие скидки дают на елки высотой 1,5 метра.