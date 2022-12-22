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Секретное подразделение Росгвардии отметило юбилей

Андрей Объедков
Общество
Секретное подразделение Росгвардии отметило юбилей
Контролера-оператора дивизии по охране важных государственных объектов сержанта Ольгу Базину наградили за хорошую службу и проявленную инициативу в честь 75-летия дивизии Центрального округа Росгвардии / Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

В четверг, 22 декабря, в Доме ученых Александрова отметили 75-летие дивизии Центрального округа Росгвардии по охране важных государственных объектов и наградили лучших сотрудников.

История дивизии неразрывно связана с образованием атомного проекта нашего государства. 22 декабря 1947 года в Москве был сформирован 356-й стрелковый полк по охране особо важных объектов промышленности. Независимо от погодных условий и времени суток военные и по сей день стойко несут службу по охране объектов, грузов. Отдельная страница истории посвящена участию подразделения в выполнении интернационального долга, охраны общественного порядка во время проведения Олимпиады-80, разрешении многочисленных межнациональных конфликтов, в борьбе с терроризмом на Северном Кавказе, а также самоотверженная работа в очагах техногенных аварий и катастроф, например, на химкомбинате «Маяк» под Челябинском и Чернобыльской АЭС.

— За участие в этих операциях 143 военнослужащих получили статус «ветеран подразделения особого риска», — отметил командующий Центральным округом войск национальной гвардии РФ генерал-полковник Александр Попов. — Сегодня, в сложных условиях складывающейся военно-политической обстановки, военнослужащие соединения проявляют особую бдительность, неподкупность, решительность, прилагают все усилия к выполнению возложенных на них задач по охране объектов ядерной и химической промышленности, научных учреждений, имеющих стратегическое значение для нашей страны.

Командующий Центральным округом вручил государственные награды: медали Суворова, Жукова, Луки Крымского военнослужащим, принимавшим участие в спецоперации. Одна из награжденных — контролер-оператор сержант Ольга Базина получила ценный подарок за хорошую службу и проявленную инициативу. В ее обязанности входят осмотр по камерам видеонаблюдения, контроль за тем, что происходит на охраняемом объекте, и выявление нарушений. Так, за свои смены она ни разу не допустила чрезвычайных происшествий.

— До этого меня награждали только в своей части, а получать награду из рук командира дивизии — очень солидно, — рассказывает сержант Ольга Базина.

На торжественное мероприятие пригласили и ветеранов дивизии, много добрых слов было сказано в их адрес. Поздравили военнослужащих и представители Курчатовского института. А помощник начальника дивизии по работе с ветеранами Рафаэль Кудояров отметил, что подразделение выполняет одну из приоритетных задач для всей страны, а именно — охраняет государственную тайну, то есть защищает знания ученых, их изобретения, открытия.

— Ученые должны быть уверены, что их разработки не будут похищены иностранными разведками, а послужат Отечеству, — отметил Кудояров. — И росгвардейцы обеспечивают эту безопасность.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алексей Киселев, командир дивизии по охране важных Государственных объектов:

— За 2022 год нашим подразделением Росгвардии было задержано более 1,5 тысячи нарушителей пропускного режима. Из них 14 человек пытались похитить материально-технические ценности на сумму 20 миллионов рублей. В 2022 году перед сотрудниками ставились новые задачи, их направляли на участие в спецоперации, где они проявляли мужество и героизм. Из них более 250 человек награждены государственными наградами.

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