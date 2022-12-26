Отечественные производители сладостей решили отказаться от красителей и ароматизаторов

Фото: предоставлено пресс-службой Jean Renе

Западные санкции побудили российских предпринимателей искать новые решения. Отечественные производители начали отказываться от пальмового масла, красителей и ароматизаторов. А создатели российского бренда Jean Renе сразу сделали выбор в пользу натуральных ингредиентов и разработали полезные десерты, чем порадовали всех любителей сладкого.

Полезных свойств у сладостей удалось добиться после полного отказа от применения пальмового масла, красителей, ароматизаторов, снижения содержания сахара. При производстве десертов используют только натуральные ингредиенты. Также в состав десертов ввели авторский комплекс 4 blends, состоящий из витаминов и микроэлементов, которые могут нормализовать пищеварение, микрофлору и повысить иммунитет. Вкус шоколада и паст обеспечили какао-бобы, отборный фундук, ягоды, выращенные на экологически чистых фермах и плантациях в России, Беларуси, Сербии и Турции.

Среди полезных десертов Jean Rene уже стали популярны авторские десерты, в составе которых любо совсем нет сахара, либо он есть в очень малом количестве. Это темный шоколад с вишней и малиной; молочный шоколад с отборным фундуком; белый шоколад с облепихой, имбирем, лимоном; белый шоколад с малиной, вишней, миндалем, черемухой, а также шоколадно-фундучная паста с повышенным содержанием отборных орехов и мягкая соленая карамель со вкусом ванили. Эти полезные десерты могут украсить любой новогодний подарочный набор.