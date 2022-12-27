Заброшенные земли могут стать драйверами развития регионов

Фото: предоставлено компанией ООО «УК «БОЛЬШАЯ ЗЕМЛЯ»

В нечерноземных регионах, особенно севернее Москвы, существует большое количество заброшенных и пустующих земель, которые агрохолдинги не берутся осваивать из-за их залесенности, мелкоконтурности и раздробленности. Тем временем небольшие фермеры не всегда могут воспользоваться этой землей из-за запрета на строительство жилых домов на с/х участках. Региональные власти должны обратить внимание на эту проблему, потому что вовлечение заброшенных с/х земель в хозяйственный оборот будет способствовать росту региональной экономики и развитию сельской местности, считает генеральный директор компании «Большая Земля», руководитель проекта «Мой гектар» Денис Бучельников.

Нужна поддержка региональных властей

В июле 2021 года был принят Федеральный закон № 299-ФЗ, который предоставил фермерам возможность осуществлять строительство жилых домов на своих участках (в том числе на землях сельскохозяйственного назначения). Однако вся проблема в том, что региональные власти могут отменить действие этого ФЗ в субъекте.

Некоторые регионы стараются найти компромисс в этом вопросе и разрабатывают альтернативы закону № 299-ФЗ. Так, например, в Московской области была принята градостроительная документация, на основании которой собственники земель могут размещать необходимые им для с\х производства здания на сельскохозяйственных землях. Тогда как в Тверской области действие 299-ФЗ было просто отменено, без альтернатив. В итоге в этом регионе складывается печальная ситуация — фермер не может жить на земле, которую обрабатывает.

«Мы с вами обладаем главным ресурсом — самым большим количеством плодородных земель в мире, — отмечал в своем докладе депутат Государственной думы РФ от партии «Единая Россия», — председатель Союза садоводов России Олег Валенчук.

Фото: Предоставлено компанией ООО УК БОЛЬШАЯ ЗЕМЛЯ

По мнению депутата, это накладывает большую ответственность на структуры Росреестра, потому что каждая пядь земли должна работать на человека.

«Чем активнее мы с вами будем способствовать превращению СНТ и пустующих земель в современные поселки с участками не по шесть соток, а по гектару и более, с дорогами и коммуникациями, тем быстрее мы заполним пустующие земли, чтобы люди там жили, трудились и производили экологически чистый продукт», — подчеркнул Валенчук.

Помимо законодательной поддержки нужна инициатива

Решению проблемы коллективного развития больших территорий без нагрузки на административный бюджет способствуют различные частные инициативы. Одной из таких является проект «Мой гектар».



За шесть лет работы проекта было вовлечено в производственный оборот более 6500 гектаров сельскохозяйственных земель, построено свыше 1700 км грунтовых дорог, создана уникальная цифровая платформа объединения собственников, зарегистрировано 75 сельскохозяйственных кооперативов, обустроены социальные объекты для новых жителей поселений. Более 1800 индивидуальных предпринимателей в проекте стали фермерами, добавив в ОКВЭД сельскохозяйственные виды деятельности с целью получения возможности в рамках 299-ФЗ начать обустройство и развитие своих участков в Тверской области.

За время работы участники проекта собрали и объединили под своим началом большое количество активных деятелей от сохи — садоводов, фермеров, сельскохозяйственных кооперативов и СНТ, общественных организаций и объединений, предпринимательских сообществ и др. Все они видят будущее России и благополучие народа в тесной связке с развитием сельских территорий — личных подсобных хозяйств, малого фермерства, родовых поместий, садов и дач, агротуризма и сельского предпринимательства.

Участниками проекта ведется активная законотворческая и общественная деятельность, создаются и инициируются правительственные комиссии и советы, предпринимательские сообщества, проводятся общественные съезды, выставки и конкурсы, направленные на популяризацию и вовлечение новых участников и государственных деятелей к улучшению жизни на земле.

Субъекты малого предпринимательства могут стать для нечерноземных регионов хорошим драйвером в освоении и вводе в сельскохозяйственный оборот пустующих земель и создании новых рабочих мест. Развитие фермерства поможет в решении демографической ситуации в регионах и замедлит отток населения из сельской местности, а также будет способствовать популяризации сельского образа жизни и вдохновлению молодежи. Однако для этого необходимо принятие соответствующих законодательных инициатив на региональном уровне.

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