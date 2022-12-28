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И «Вечерке» тоже достался подарочек

Андрей Объедков
Общество
И «Вечерке» тоже достался подарочек
Ветеран Вооруженных сил, полковник в отставке Валерий Плахотный / Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Ветеран Вооруженных сил, полковник в отставке Валерий Плахотный 27 декабря поздравил «Вечернюю Москву» с Новым годом, подарив коллективу картину своего авторства.

— Валерий Павлович, почему решили посвятить картину «Вечерке»?

— «Вечерка» — самая читаемая газета не только в столице, но и в России. Так, в Рязанской области мои знакомые постоянно посещают ее сайт. Сейчас для «МВ» наступает важный год — 100-летия газеты. Это целая эпоха. Меня впечатляет, что «Вечерка» ни на день не переставала выпускать номера, даже в самые тяжелые годы для страны. Ваши сотрудники с большой ответственностью относятся к задаче по информированию населения.

— Есть любимые рубрики?

— В «ВМ» прекрасные аналитические материалы, городские новости, интервью с ведущими деятелями искусства и науки. Прекрасно, что есть рубрика, посвященная спецоперации. А статьи о внутреннем туризме помогают увидеть красоту нашей страны и разрешить дилемму, куда поехать в отпуск.

— На картине вы изобразили здание «Вечерки» на Красной площади. Почему?

— Красная площадь — святое место для каждого гражданина России. Отсюда в 1941 году наши предки уходили на фронт, чтобы защитить Родину от фашистских захватчиков. Ныне здесь проходят самые значимые мероприятия страны.

— На картине есть и стихотворение. Вы их написали сами?

— Конечно! Ведь несмотря на то, что я окончил МАИ и Ака демию имени Жуковского и служил в армии 20 лет, всю жизнь писал стихи. Но реализовываться стал уже на пенсии. В 2018 году начал создавать картины, посвященные значимым событиям жизни. Четверостишия размещаю на картинах.

— Чего бы вы пожелали нашим читателям?

— Здоровья, оптимизма, уверенности, что мы все вместе непобедимы. Исполнения всех желаний, уюта в доме.

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