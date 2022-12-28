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«МегаФон» провел скоростной интернет в новый Ледовый дворец в «Лужниках»

Михаил Петров
Общество
«МегаФон» провел скоростной интернет в новый Ледовый дворец в «Лужниках»
Ледовый дворец «Кристалл» Лужники / Фото: Анна Быкова

Российский телеком-оператор «МегаФон» обеспечил мобильной связью строящийся в столичных «Лужниках» Ледовый дворец «Кристалл». Современное оборудование, установленное здесь компанией, позволит спортсменам и болельщикам пользоваться мобильным интернетом, скорость которого будет достигать до 400 Мбит/сек.

Для обеспечения посетителей и работников арены качественной связью специалисты мобильного оператора построили на территории Ледового дворца антенно-распределительную сеть, установив на каждом его этаже около 50 indoor-антенн. Это позволило равномерно распределить по всему зданию радиосигнал и гарантировать качественную связь на территории 24,5 тысячи квадратных метров, включая катки, трибуны, фитнес-зону и другие помещения.

Во время проведения спортивных мероприятий в Ледовом дворце нагрузка на сеть может возрасти вдвое. Специалисты компании заранее это учли и предусмотрительно увеличили мощность базовой станции, установив дополнительно специальное сетевое оборудование. Теперь качество связи в Ледовом дворце ничуть не пострадает даже в дни больших спортивных мероприятий, когда трафик будет загружен до предела. Возможности нового оборудования позволяют при максимальном наполнении посетителями спортивной арены гарантировать бесперебойную работу всех мобильных сервисов на высокой скорости. Спортсмены и болельщики смогут одновременно звонить, вести прямые трансляции, обмениваться фото и видео в социальных сетях.

В этом году Ледовый дворец «Кристалл» стал вторым спортивным объектом на территории олимпийского комплекса «Лужники», который компания обеспечила голосовой связью и скоростным мобильным интернетом. Минувшей осенью здесь были завершены работы по строительству сотовой инфраструктуры в открывшемся в День города Международном центре самбо и бокса.

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