Subway расширила меню ресторанов сезонными новинками до 15 января 2023 года

Фото: ООО «ГУД СТОРИ ГРУПП»

В ресторанах сети быстрого питания Subway в России появились сезонные новинки — сэндвичи Кордон Блю Мелт и Кордон Блю Пармезан. Предложение ограничено: попробовать новые сэндвичи можно только до 15 января 2023 года. А настоящие ценители сабов смогут побороться за новогодние подарки от бренда — популярные гаджеты — от видеокамер до умных колонок.

Перед каждым Новым годом Subway готовит для своих гостей нечто особенное — сэндвич, который будет доступен только на праздничных выходных. В этом году героем новогоднего меню сети стал изысканный сэндвич Кордон Блю Мелт, в начинку которого входят нежная куриная грудка, ветчина, сыр, специальный грибной соус и свежие овощи. Также для ценителей сырного вкуса будет доступен Кордон Блю с пармезаном.

Кроме того, сеть ресторанов проведет масштабный розыгрыш новогодних подарков среди покупателей сезонных новинок. В призовой фонд акции* входят видеокамеры GoPro HERO10 Black Edition, экшен-камеры GoPro HERO 11 Black Creative Edition, видеокамеры Insta360 X3, смартфон Apple iPhone 14 Pro, наушники TWS Sony WF-1000XM4, часы Apple Watch Series 7, планшеты Apple iPad Air 2020 и Apple iPad 2022, умные колонки Яндекс Станция Лайт.

Фото: ООО «ГУД СТОРИ ГРУПП»

Принять участие в акции смогут жители всех городов России, в которых представлены рестораны Subway. Для этого им необходимо установить мобильное приложение Subway на телефон. При покупке любого сэндвича Кордон Блю нужно будет показать кассиру QR-код из приложения. Кассир отсканирует QR-код — это и будет регистрацией чека в конкурсе. QR-код можно сканировать при каждой покупке сезонной новинки — чем больше чеков, тем выше шансы на победу. В период с 15 по 30 января 2023 года организаторы акции, используя генератор случайных числе, выберут 23 победителя среди всех участников и опубликуют их имена и ID в официальных социальных сетях бренда. Все победители получат уведомление в личном кабинете приложения и на e-mail, указанный при регистрации.

— Новый год занимает особенное место среди наших любимых праздников. Мы не могли не сделать новогодний подарок всем нашим гостям — предложить новые вкусные сабы и возможность участвовать в розыгрыше призов, — рассказал старший менеджер по маркетингу Subway Россия Георгий Кутидзе. — Мы уверены, что наши новинки придутся по душе всем любителям сэндвичей Subway и станут отличным сопровождением новогодних праздников.

Subway — это сеть ресторанов быстрого питания, которая изготавливает самые разные сэндвичи из свежих продуктов, с большим количеством свежих овощей на хлебе, выпекаемом прямо в ресторане каждые четыре часа.

Гости ресторанов могут выбрать один из сэндвичей в меню или собрать свой уникальный саб** из предложенных ингредиентов.

Subway имеет более 44 000 ресторанов в 112 странах мира. В России под этим популярным брендом работает более 400 ресторанов от Санкт-Петербурга до Южно-Сахалинска.

* Акция действует с 20.12.2022 г. по 15.01.2023 г., информацию об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте http://promo-new-year.subway.ru/.

Дополнительную информацию можно найти на сайте https://subway.ru.

** Саб — сэндвич в сети ресторанов Subway.

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ООО ««Сабвэй Раша Франчайзи Адвертайзинг Фанд» ОГРН: 1137847430665

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