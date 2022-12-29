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От «Щелкунчика» до «Руслана и Людмилы»: на «Острове Мечты» пройдут новогодние музыкальные спектакли и театрализованные шоу

Михаил Петров
Общество
От «Щелкунчика» до «Руслана и Людмилы»: на «Острове Мечты» пройдут новогодние музыкальные спектакли и театрализованные шоу
Фото: пресс-служба парка

С 1 по 8 января в столичном парке развлечений «Остров Мечты» посетители смогут увидеть бесплатные театрализованные костюмированные спектакли «Руслан и Людмила» и «Щелкунчик», а также шоу ретро-цирка. Также во время новогодних каникул здесь можно будет встретить тематических героев парка — Снежную королеву, Смурфиков, жителей отеля «Трансильвания», Черепашек-ниндзя и Маугли.

С 1 по 8 января четыре раз в день для гостей парка развлечений будет проходить спектакль «Руслан и Людмила». В основе постановки представлен переосмысленный сюжет сказки о Руслане, его подвигах, битвах, победах и поражениях. Костюмы участников и декорации будут выполнены в стилистике компьютерных игр. На глазах у зрителей развернется увлекательное театрализованное шоу с цирковыми и каскадерскими трюками, яркими танцами, видеоэффектами, современной музыкой, огромными надувными фигурами и интерактивными сценами.

С 1 по 8 января гости парка развлечений смогут также погрузиться в волшебную новогоднюю историю — сказку про «Щелкунчика». В период праздничных каникул четыре раза в день балерина в сопровождении струнного квартета и рассказчика продемонстрирует зрителям знаковые сцены известного спектакля.

Также с 30 декабря по 8 января пять раз в день взрослых и юных гостей парка будут развлекать актеры ретро-цирка под музыкальный аккомпанемент духового квинтета. Жонглеры, акробаты, мимы будут кататься на моноциклах, передвигаться на высоких ходулях, демонстрировать всевозможные трюки и невероятную ловкость и гибкость.

В новогодние праздники с 1 по 8 января в парке развлечений возобновятся встречи с персонажами тематических зон. В течение дня посетители смогут сфотографироваться с Маугли, Балу, Смурфиками, Снежной королевой, героями мультика «Отель «Трансильвания», Черепашками-ниндзя и динозаврами. Дважды в день в парке развлечений будет проходить грандиозный парад с участием всех героев в сопровождении актеров ретро-цирка и музыкального оркестра.

Посещение спектаклей и шоу ретро-цирка бесплатное и входит в стоимость билета в парк развлечений.

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