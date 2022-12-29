Впереди год надежд и свершений: время заставило нас объединиться

Баннер на Театральной площади Луганска, размещенный в день открытия главной городской новогодней елки. Луганская Народная Республика вошла в состав России по итогам референдума, проходившего 23–27 сентября уходящего года / Фото: Александр Река / ТАСС

31 декабря наступит Новый год; уходящий 2022-й пролетел так быстро, что захватывает дух. Лист календаря перевернется, на нем изменится цифра. А мы? А мы — уже изменились.

Год, который мы провожаем, был одним из самых трудных в истории новой России. За те 365 дней, что завтра останутся у нас за спиной, неизменными остались лишь времена года и положение на небе планет, но обстоятельства земные, а у многих и личные, стали иными. С ними мы входим в Новый год. И с надеждой на лучшее.

Два года пандемии научили нас многому. Главное — пониманию, как важны на самом деле понятия «здесь и сейчас». Быть счастливым не в отложенной перспективе, а в этот момент, строить планы, не забывая, что живем мы в конкретном времени, творить добро, но не когда-то, а в любое из возможных мгновений и бесконечно ценить живое общение — такими были уроки эпидемии, после которой мы продолжили сдавать тесты не столько на наличие вируса, сколько на индекс человечности. Уходящий год, приняв экзамены у пандемийной эпохи, подвел нас к другому, более сложному тестированию: на силу воли и духа, единство, доверие и сплоченность.

Ситуация, сложившаяся к концу февраля 2022 года, возникла не спонтанно, а вызревала долго, как глубинный подкожный нарыв, на который было удобно не обращать внимания — до возникновения острой боли.

И далее предстояло определиться, как выходить из ситуации: соглашаться на операцию или продолжать верить в чудеса гомеопатии, «прижигать» воспаление локально, довериться врачам или уповать на ворожбу.

И решение об операции — оставим в стороне метафоры — было принято. Да, об операции не простой — специальной. Операции не проходят без боли и осложнений. Но надо помнить главное: в иных случаях лишь они дают надежду и шанс на выздоровление.

Февральское решение властей стало главным тестом для страны — самым главным и трудным за всю ее тридцатилетнюю историю. Страшно и горько говорить о том, как быстро и жестко разделило нас это решение на «своих» и «чужих». Но меньше стало иллюзий: до поры мы любили говорить о единстве. Однако приходит время снять «розовые очки». Ведь на самом деле все мы знаем, какие глубокие противоречия, социальные размежевания и множественные неправды прятались внутри гигантского организма по имени Россия. Их станет меньше.

Да, трудно переживать всеобщую нелюбовь. Остро обжигает душу непринятие позиции. Бьет по сердцу и гордости «культура отмены». Но зато мы узнали о себе много нового. Оказывается, и среди молодого поколения есть герои и люди чести. И есть те, для кого присяга — не пустые слова. И те, кто готов помогать, не понимая выражения «чужая беда».

Новый год в этот раз не будет бурным. Но мы соберемся вместе с близкими и непременно загадаем желание. Уверена: многие загадают одно и то же. Пусть оно сбудется! Поднимая бокал шампанского, мы поздравим друг друга, но главное — пожелаем удачи, сил и мужества тем, кому сейчас так трудно, в первую очередь — нашим бойцам.

Мы восхищаемся вами и надеемся на вас. Вы — настоящие! Тепла надежды вашим домам, дорогие читатели. Сил и крепости духа тем, кому в уходящий год пришлось пережить потери. И веры нам всем — в то, что правда — победит.

ВАЖНО

На момент подписания этого номера в печать звание Героя Российской Федерации было присвоено 132 участникам специальной военной операции на Украине. Некоторым, увы, его присвоили посмертно... Горько, что за победу приходится платить такую цену. Мы все и навсегда останемся в бесконечном, неоплатном долгу перед этими ребятами. Время героев не прошло, и это доказывают те, кто повторил подвиги своих прадедов, сражавшихся за свободу и мир на родной земле.