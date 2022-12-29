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Ветеран пожелал сохранять неиссякаемую силу духа для достижения целей

Вечерняя Москва
Общество
Ветеран пожелал сохранять неиссякаемую силу духа для достижения целей
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Читателей газеты «Вечерняя Москва» также поздравил ветеран Великой Отечественной войны, писатель и журналист Николай Гончаров.

Несмотря на все трудности и испытания уходящего 2022 года, нужно отпустить его и наконец встретить светлый зимний праздник. Позвольте от всей души поздравить вас, дорогие жители столицы, с наступающим Новым годом. В первую очередь я хочу пожелать всем читателям «ВМ» и дружному коллективу редакции крепкого здоровья на долгие годы, материального благополучия, бесконечного счастья. Пусть каждый ваш день 2023 года приносит только положительные эмоции.

Новый год — это семейный праздник, поэтому я, согласно многолетней традиции, встречаю его дома, в окружении родных и близких мне людей.

Однако в моей жизни были и такие моменты, когда вместо домашнего уюта приходилось встречать светлый зимний праздник в тяжелых условиях. Это было в 1944 году. Тогда мы с моими боевыми товарищами встречали Новый год на передовой, в окопе.

Помню, что старшина выделил нам всем из своих запасов по одной столовой ложке спирта и пожелал победить врага. А уже утром мы снова пошли в бой.

Так как я сам родом из города Горловки, что находится под Донецком, мне бы хотелось обратиться к ребятам, которые отважно и стойко сражаются в моем родном Донбассе. Я бы хотел пожелать нашим бойцам мужества, храбрости и неиссякаемой силы духа для достижения всех целей. Пусть российские военнослужащие будут живы, здоровы и помнят, что дома их ждут близкие и верят в их скорое возвращение и победу. А родным наших защитников я хочу пожелать терпения и скорейшей встречи с любимыми. С Новым, 2023 годом!

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