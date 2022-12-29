Глава администрации Донецка Алексей Кулемзин: Мы никогда не забудем вашу помощь и поддержку

Фото: Алексей Зернаков / Вечерняя Москва

Москва помогает. И это — вовсе не лозунг и не пустые слова. Жители Донецка, страдающие от ежедневных обстрелов, знают это не понаслышке. Тысячи столичных коммунальщиков возвращают в дома дончан тепло и воду, строители без выходных восстанавливают разрушенное снарядами и ракетами жилье.

С наступающим Новым годом и Рождеством москвичей поздравил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин:

— Поздравляю с наступающим Новым годом, Рождеством Христовым и выражаю искреннюю благодарность правительству города Москвы и лично мэру Сергею Семеновичу Собянину, а также коллективам московских предприятий: АО «Объединенная энергетическая компания», АО «Мосгаз», ГУП «Мосводосток» и ГБУ «Автомобильные дороги» за неоценимую помощь городу Донецку.

Сегодня тысячи москвичей находятся на передовой и трудятся плечом к плечу с жителями нашего города над восстановлением разрушенных украинскими фашистами объектов: водопроводов, газового хозяйства, электрических подстанций, котельных, школ, детских садов, больниц, жилых домов.

Низкий поклон всем, кто протянул дончанам дружественную руку помощи. Вашу поддержку мы никогда не забудем! От всей души поздравляю всех с наступающими праздниками. Уверен, что 2023 год станет для нас всех годом Победы! Мирного всем неба над головой и ангела-хранителя!