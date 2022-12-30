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Александр Молотков поздравил москвичей и учителей с наступающим Новым годом

Марьяна Шевцова
Общество
Александр Молотков поздравил москвичей и учителей с наступающим Новым годом
Фото: Департамент образования и науки города Москвы

С наступающим Новым годом жителей столицы, работников московского образования поздравил министр правительства Москвы, руководитель Департамента образования и науки города Москвы Александр Молотков:

— Уважаемые читатели, учителя, коллеги!

Уже совсем скоро прозвучит бой курантов, который перенесет нас в 2023 год. Каждый из нас соберётся в семейном кругу, вспомнит личные достижения прошедшего года и загадает самые важные желания.

В эти праздничные дни хочу поблагодарить всех московских педагогов за трудолюбие и преданность профессии. Ваш талант, внимательное и терпеливое отношение к каждому школьнику, студенту и воспитаннику помогают ребятам побеждать в олимпиадах и конкурсах, сдавать ЕГЭ на высокие баллы, увлеченно заниматься изобретательством, достигать вершин в творчестве, делать уверенные шаги в профессию и академическую науку. Наступающий год — это ваш год, он объявлен Годом педагога и наставника. Уверен, вас ждет много интересных мероприятий, ярких событий, педагогических побед, а столичная система образования будет развиваться так же динамично.

Дорогие читатели «Вечерней Москвы», учителя, коллеги примите самые искренние и теплые поздравления с Новым годом! Пусть он принесет вам и вашим близким здоровье, благополучие, воплотит в жизнь все заветные мечты, станет годом добрых свершений и реализованных планов, годом приятных встреч и открытий! И пусть успех и радость во всем сопутствуют вам!

Образование Новый год Поздравления
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