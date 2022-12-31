Как правильно загадать желание на Новый год

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Новый год — время чудес и исполнения заветных желаний. А вот как их загадывать, чтобы они точно сбылись, «Вечерней Москве» рассказала астролог Татьяна Кирилова.

В наступающем году мечтать нужно по-крупному. Смело ставьте перед собой самую высокую планку. Сформулируйте желание, запишите его на листочке и заверните в серебристую фольгу. Затем спрячьте все это в северо-западной части квартиры.

— Это зона, где живут ангелы-хранители, — поясняет Татьяна Кирилова. — Когда будете прятать, обратитесь к ним, скажите, что отныне ваше желание в их власти, и оно непременно сбудется.

Если желание связано с деньгами, то можно провести следующий обряд. Возьмите любую денежную купюру и в Новый год «зарядите» ее огнем от свечи.

— Она должна быть либо красная, если вы мечтаете открыть какой-то бизнес или хотите творческого развития, либо зеленая, если нужно просто приумножить средства, — уточняет Кирилова. — В ночь, когда бьют куранты, напишите на купюре конкретную сумму, а также то, на что она вам нужна. Затем проведите ее над огнем три раза против часовой стрелки и столько же — по часовой. После этого надо «активировать» ее своим дыханием.

«Заряженные» деньги нельзя тратить до следующего года. А купюра должна быть всегда с вами.

Еще одна техника позволит исполнить любое желание. Например, найти вторую половинку. Для этого нужно написать небольшое сочинение. Дайте волю фантазии — чем больше подробностей, тем лучше.

— Когда точно знаешь, чего хочешь, к этому и придешь, — подчеркивает Татьяна Кирилова.

Но такие сочинения под бой курантов не напишешь, поэтому астролог советует сделать это заранее.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алена Волкова, экзистенциальный психолог:

— В желаниях нет той магии, которая описана в книгах, однако у них есть другая объяснимая «магия». У любой деятельности есть мотив. Не зная его, человек стоит на месте. Загадывая желание, мы прежде всего осознаем этот мотив. И в дальнейшем наши действия будут направлены на его реализацию.

ЦИФРА

2 процента опрошенных россиян верят, что желание сбудется, если записать его на бумажке, сжечь, бросить пепел в бокал шампанского и выпить его.