Праздник больших эмоций: незабываемые новогодние каникулы на «Острове Мечты»

Фото: пресс-служба парка

В столичном парке «Остров Мечты» юных москвичей и гостей столицы ждут незабываемые новогодние каникулы. Для них здесь оборудованы новые игровые зоны, предусмотрены сказочные театральные представления и волшебные встречи с любимыми мультипликационными героями. Впереди долгожданные новогодние каникулы — девять дней радости и незабываемых приключений с участием самых близких людей. Столичный парк подготовил для юных москвичей и гостей столицы множество ярких развлечений на любой вкус. Впечатлений хватит на весь следующий год. Зарядиться положительными эмоциями в парке смогут даже те, кто не любит кататься на аттракционах. «ВМ» составила подборку самых интересных мероприятий, участниками которых могут стать даже те, кто не желает себя подвергать сильным перегрузкам.

Шоу снеговиков

С 24 декабря по 7 января на новой площадке парка развлечений — в концертном зале «Москва» — гостей ждут на оригинальном музыкальном представлении детского писателя Андрея Усачева с участием сказочных героев из деревни Дедморозовка. Шоу «Школа снеговиков» удивит взрослых и детей неожиданными сюжетными поворотами, масштабными декорациями, новейшими технологиями и яркими спецэффектами.

Многоуровневая игровая зона

В первые дни нового года в парке развлечений будет открыт новый детский развлекательный центр — игровой клуб Kids Play Zone. Здесь маленькие посетители смогут кататься на тюбинговой и тройной горках, пробираться по плетеным переходам к деревьям с подвесными шарами, плавать в бассейне с более чем 80 тысячами шариков. Также дети смогут проверить свою ловкость, прыгая по «парящим лепесткам», водным батутам, поиграть в деревянных домиках, повеселиться в бассейнах среди зеленых ландшафтных горок и даже поиграть в футбол.

Встречи с любимыми героями

С 1 по 8 января в парке развлечений возобновятся встречи с персонажами тематических зон. В течение дня посетители смогут сфотографироваться с Маугли, Балу, Смурфиками, Снежной королевой, героями мультика «Отель «Трансильвания», Черепашками-ниндзя и динозаврами. Дважды в день в парке развлечений будет проходить грандиозный парад с участием всех героев в сопровождении актеров ретро-цирка и музыкального оркестра. Также гости парка развлечений смогут посетить два новых шоу — уличный спектакль «Руслан и Людмила» и музыкальную сказку «Щелкунчик».