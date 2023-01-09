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Противника ждет возмездие за кощунственные обстрелы

Денис Власенко

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Противника ждет возмездие за кощунственные обстрелы
Расчет реактивной системы залпового огня «Град» Вооруженных сил России уничтожил огневые позиции украинских националистов, которые базировались на запорожском направлении / Фото: РИА Новости

Вооруженные силы России уничтожили свыше 600 украинских военных в результате «операции возмездия» за удары по Макеевке, сообщили в Министерстве обороны РФ.

По словам официального представителя ведомства генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, в течение прошедших суток российские средства разведки вскрыли несколько пунктов временной дислокации военнослужащих ВСУ в Краматорске.

— В результате массированного ракетного удара по данным пунктам временной дислокации подразделений ВСУ уничтожено более 600 украинских военнослужащих, — отметил Конашенков. — В общежитии № 28 Краматорска находились более 700 украинских военнослужащих, в общежитии № 47 — более 600 военнослужащих ВСУ.

Помимо этого, российские солдаты поразили скопления украинских националистов и на других участках фронта.

— На Краснолиманском направлении российскими подразделениями после завершения режима прекращения огня нанесены артиллерийские удары по двум штурмовым группам ВСУ, — добавил Конашенков. — В результате ударов уничтожено более 50 украинских солдат, три боевые бронированные машины, пикап и автомобиль.

Однако даже в период прекращения огня, объявленного Россией в Рождество, Украина продолжала свои обстрелы.

— Провокации со стороны ВСУ, к сожалению, есть. И попытки прилета беспилотников в ночь, когда шла рождественская служба в Севастополе, и в Херсонской области, и в Запорожской области. Это же внутренний выбор каждого человека. К сожалению, с той стороны сегодня для многих лиц, принимающих решения, ничего христианского и православного в душе не осталось. Бог им судья, — сказал первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко. — Задачи, которые поставлены президентом в спецоперации, все равно будут выполнены. И победа будет обязательно, и нормальная достойная жизнь.

Под обстрел со стороны ВСУ в период прекращения огня попали Донецк, Гольмовский, Горловка, Верхнеторецкое, Ясиноватая, Каштановое, Яковлевка, Минеральное и Макеевка.

— ВСУ выпустили 178 единиц различных боеприпасов, — сообщили в представительстве ДНР и Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Тем временем еще 50 российских военных возвращены из украинского плена.

— В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 50 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность, — сообщили в Минобороны России.

Освобожденных доставят в Москву. В столице они пройдут лечение и реабилитацию. А сейчас с ними работают медики и психологи.

Кроме того, кардиохирурги из ЛНР начали проводить операции на сердце по извлечению осколков.

— В 2014 году мы ни одной подобной операции не делали. Наверное, потому что в то время не настолько массово использовалась артиллерия, — рассказал заведующий отделением кардиохирургии Луганской республиканской клинической больницы Роман Мирошников. — Поменялся характер осколков и ранений. У нас было из последнего — ранение мелкими поражающими элементами диаметром до трех миллиметров шарообразной формы. Скорее всего, это кассеты HIMARS.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Леонид Слуцкий, председатель Комитета Госдумы России по международным делам:

— В Киеве ставят интересы Североатлантического альянса выше своих, национальных. Это форменное предательство своего же народа. При этом у украинцев явно никто не спрашивал, хотят ли они вообще выступать в качестве живого щита для интересов НАТО. На мой взгляд, это сомнительное «достижение». Согласны ли они с тем, что весь коллективный Запад будет пытаться ослабить Россию вплоть до последнего украинца?

Украина Спецоперации Россия Минобороны
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