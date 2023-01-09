Русская кровь финского режиссера

Студентка ВГИКа Анна Бергер / Фото: Из личного архива

Студентка ВГИКа Анна Бергер из Финляндии сняла первый документальный фильм о родовом имении в городе Таммисаари. «Вечерняя Москва» узнала, почему девушка выбрала для обучения русскую киношколу.

— Анна, сюжет вашего документального фильма «Кого люблю...» разворачивается в финском городе, где находится имение ваших родителей. Почему вы решили снимать полнометражку о восстановлении поместья предков?

— В 2021 году, когда нас перевели на дистанционное обучение, я уехала домой, в Хельсинки. Когда пришло время выбирать сюжет для документального фильма, мой отец Мартти Бергер посоветовал снять картину о восстановлении усадьбы прабабушки, которая после революции 1917 года переехала из России в Финляндию. Отец планировал отреставрировать поместье таким образом, чтобы сохранить атмосферу начала прошлого века, которую отлично передавали оставленные в усадьбе старые вещи: мебель, посуда, иконы... Эта история хорошо отражает темы важности сохранения культурного наследия, следования традиционным ценностям, которые давно меня беспокоят.

— Восстановлением поместья занимались бывший советский полковник из Литвы Сергей и строитель из Украины Михаил, которые вместе с вашим отцом снялись в фильме. Какие проблемы раскрывают персонажи в кинокартине?

— Бывший полковник Сергей Федорович скучает по советскому времени, поскольку когда-то возлагал надежды на коммунистическое будущее. Реставратор критикует современную власть и даже отказывается присягать Литовской Республике после распада СССР, что теперь мешает ему хорошо зарабатывать в этой стране. Сергей Федорович как раз помогает раскрыть проблему сохранения историкокультурных ценностей.

— А история рабочего с Украины Михаила и вашего отца?

— Мартти — финский философ, поэтому часто задается сложными вопросами. А строителю Михаилу тяжело привыкнуть к такому мировоззрению, поскольку он преследует только одну цель — заработать деньги. Этот конфликт довольно ярко раскрывает тему духовной пропасти между людьми.

— Не могу понять, как название фильма раскрывает обозначенные в нем проблемы?

— В картине часто звучит песня барда российский эмиграции Виктора Леонидова «Берег русский». Он поет: «Я вам скажу один секрет, кого люблю, того здесь нет»...

— Анна, вы знаете английский и французский языки. Почему решили обучаться кинематографу в России?

— Я уже училась за границей. Даже окончила Оксфордский университет со степенью бакалавра по французской литературе. Но я поняла, что жизнь в Англии, или Франции, или любом другом европейском городе не для меня. Поэтому решила переехать в Россию, где принято уважать культурное наследие предков.