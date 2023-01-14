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Выплаты выше, спиртное дороже: как новые законы отразятся на кошельке москвича

Никита Миронов

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Общество
Выплаты выше, спиртное дороже: как новые законы отразятся на кошельке москвича
Жительница столицы Полина Берелович гуляет со своим сыном Матвеем на детской площадке в районе Москворечье-Сабурово / Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

С начала 2023 года в России увеличивается соцподдержка граждан, стартует новая ипотечная программа, меняются цены на ряд товаров. «Вечерняя Москва» узнала, как новшества отразятся на бюджете москвичей.

Пособия потяжелели

Так, пенсии с 1 января выросли на 4,8 процента. Выплачиваемая гражданам сумма теперь в среднем равна 22 тысячам 200 рублям.

А еще с 1 февраля увеличат материнский капитал. «Его размер будет составлять до 779 000 рублей», — отмечается в телеграм-канале Госуслуг.

Величина выплаты на первого ребенка в сравнении с текущим показателем возрастет на 65 тысяч рублей, на второго — на 86 тысяч рублей.

Также с февраля будет увеличено единовременное пособие при рождении ребенка. Родителям выплатят 23 011 рублей, однако заявление нужно подать до 6 месяцев со дня рождения.

С начала года в стране ввели единое пособие на детей до 17 лет, а также для беременных женщин с низким доходом, которые встали на учет на ранних сроках. Его размер равен 50, 75 и 100 процентам от прожиточного минимума. В 2023-м изменится и размер декретных — до 383 тысяч рублей за 140 дней. Максимальное пособие по уходу до 1,5 лет для работающих достигнет 33 000 рублей в месяц.

«Пенсии и пособия на детей теперь будет назначать Социальный фонд России — он образовался в результате слияния ПФР и ФСС с 2023 года», — отметили на Госуслугах.

Выплаты льготникам

Единая выплата льготникам С 1 февраля будет повышена Единая денежная выплата (ЕДВ) федеральным льготникам: их более 60 категорий. Это ветераны боевых действий, участники и инвалиды войны, инвалиды всех групп, в том числе дети, пострадавшие от последствий техногенных аварий граждане, Герои России и многие другие. Как предполагается, ЕДВ в феврале будет увеличена на 12,4 процента — в соответствии с уровнем инфляции в 2022 году.

Что подорожает?

Прежде всего — сигареты и алкоголь: за счет роста акцизов. Пачка сигарет в этом году станет дороже на 3–5 процентов, бутылка крепкого алкоголя — в среднем на 8 процентов, игристого — на 41 процент. До 8 процентов подорожает ставка льготной ипотеки на новостройки. На 8,1 процента вырастут цены на билеты в плацкарте, в классах купе, люкс и СВ.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Марк Гойхман, финансовый аналитик:

— В этом году можно прогнозировать постепенное ослабление рубля. Это приведет к более быстрому росту цен на товары импортные и производящиеся с использованием зарубежного оборудования и материалов. Однако инфляция предполагается на уровне 5–10 процентов против 12 процентов в 2022 году.

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