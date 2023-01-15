Режим военной экономики, отказ от доллара и мяса: что предсказали аналитики на 2023 год

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Датские футурологи обнародовали ряд «шокирующих прогнозов» на 2023 год. Речь идет о маловероятных, но все же возможных событиях, которые могут иметь глобальные последствия.

Аналитики известного инвестиционного банка со штаб-квартирой в Копенгагене представили свой традиционный ежегодный список «шокирующих предсказаний». «Вечерняя Москва» попросила своих экспертов оценить прогнозы политэкономических футурологов из Дании.

Прощай, свинина

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Минимум в одной стране будет принято решение полностью отказаться от мяса — сначала, к 2025 году, будут введены высокие налоги на мясо, а уже в 2030-м будет запрещено его производство. Альтернативой станет искусственное мясо растительного происхождения и технологии лабораторного выращивания мяса с меньшими выбросами. Таким образом страны будут стараться вернуться к климатической повестке, которая оказалась под ударом в 2022 году.

Эксперт рынка Национальной технологической инициативы FoodNet Андрей Зюзин считает такой сценарий вполне вероятным. Но дело не только и не столько в «зеленой» повестке, сколько в цене продукта.

— Мясо, выращенное из клеток в лабораторных условиях, примерно через 10 лет начнут производить в промышленных масштабах, что существенно изменит ситуацию на рынке. Велика вероятность, что растительное и клеточное мясо будут гораздо дешевле обычного. И цена, конечно, сделает этот продукт для покупателей весьма популярным, — убежден Андрей Зюзин.

Свои силы

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— Крупные страны перейдут в режим «военной экономики». А Евросоюз сформирует собственные вооруженные силы, — прогнозирует директор по инвестициям датского Saxo Bank Стин Якобсен.

По его мнению, сейчас «каждая крупная держава мира попытается укрепить свою национальную безопасность по всем фронтам, будь то военная сфера, цепи поставок, энергетическая безопасность и даже финансовая безопасность».

— Укрепление безопасности во всех сферах для правительств — это сегодня главное, — считает кандидат экономических наук, преподаватель МГУ имени Ломоносова Виктор Кудрявцев. — Но ни о какой «военной экономике» речи, конечно, не идет. «Военная экономика» была в СССР, когда огромная часть ресурсов страны тратилась на укрепление вооруженных сил и развитие военно-промышленного комплекса. На Западе такого нет и не будет.

Что же до создания в ЕС собственной армии, то, как считает военный эксперт Андрей Земцев, такой сценарий вполне возможен.

— Доля США в общем оборонном бюджете с тран НАТО составляет около 70 процентов. Но она снижается, потому что Штатам надоело обеспечивать безопасность Европы за свой счет. А Евросоюзу, в свою очередь, надоела зависимость от Америки. Ведь где военное доминирование, там и политическое. Так что ЕС вполне может создать свою армию. Что же до ВПК, то он точно будет развиваться — особенно в странах НАТО. Во-первых, Украина сожгла старые запасы военной техники и боеприпасов. Во-вторых, эта страна стала для НАТО полигоном для испытания новых видов вооружений, которые пойдут в производство. В-третьих, будут дорабатываться уже имеющиеся вооружения с учетом современных особенностей боевых действий.

Доллар, гоу хоум!

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Китай, Индия и страны ОПЕК+ выйдут из МВФ, откажутся от доллара и начнут использовать в торговле новую резервную валюту. Такой прогноз дают датчане. Доцент Института общественных наук РАНХиГС Николай Кульбака полагает, что именно в 2023 году это вряд ли произойдет. Сейчас около 60 процентов мировых валютных резервов, по его словам, сосредоточено именно в американской валюте. И если у большинства участников рынка есть доллары, то почему бы не использовать их для расчетов? Как считает Кульбака, пока альтернатив у доллара мало. Но в дальнейшем замена вполне может появиться.

Инфляция и кризис

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В продолжение темы датские аналитики предсказывают, что инфляция в 2023 году продолжит стремительно разгоняться. Во-первых, потому что ужесточение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы США ослабит доллар, что окажет непосредственное влияние на рост цен. Во-вторых, параллельно КНР смягчит действующие в стране коронавирусные ограничения, в результате чего резко повысится спрос на энергоресурсы, прежде всего на нефть и газ. Все это приведет к еще большему росту инфляции и усугубит мировой кризис. Финансовый аналитик Сергей Хестанов отмечает, что мир сталкивается с кризисом каждые 7 — 12 лет, этот процесс цикличен.

— Давайте вспомним последние кризисы. Это 1986–1987 годы, 1998 год, 2008–2009 годы. Пандемия эту закономерность сбила. Но в начале 2023 года появление кризиса из этого цикла весьма вероятно, — считает эксперт.

По словам Хестанова, одна из предпосылок кризиса — резкий рост цен на энергоносители в США и ЕС, вызванный антироссийскими санкциями. Что касается России, то, по данным Центробанка, на конец 2022 года инфляция составила 11–13 процентов, в 2023 году она должна снизиться до 5–7 процентов и даже может уйти ниже целевых 4 процентов.

Возвращение Альбиона

Фото: Aandy Rain/ EPA / ТАСС

Аналитики предсказали, что Великобритания проведет референдум о возвращении в Евросоюз.

— Такое вполне возможно, поскольку экономический кризис, разразившийся в Великобритании, многие связывают в том числе и с выходом страны из ЕС, — говорит экономист Виктор Кудрявцев. — Экономисты пришли к выводу, что из-за Брексита объем торговли упал на 7 процентов, а объем инвестиций — на 11. И Британия, по их подсчетам, потеряла из-за выхода из ЕС 33 миллиарда фунтов. Допускаю, что так и есть. Ведь и международная торговля, и инвестиции из-за Брексита стали несколько сложнее. А бизнес лишних сложностей не любит.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ян Арт / Фото: Из личного архива

Эксперт, комитета Госдумы по финансовому рынку Ян Арт:

— Ежегодные прогнозы Saxo Bank скорее интеллектуальная игра. Набор шок-сценариев, которые, скорее всего, не реализуются, но к которым нужно быть готовым. Потому что часть этих «черных лебедей» к нам все-таки приплывает. Но большинство — такие «пугалки». Вот, например, согласно прогнозу, доллар упадет относительно корзины других валют на 25 процентов, а золото может подорожать с нынешних 1,8 тысячи до 3 тысяч долларов за тройскую унцию. Если поверить в этот прогноз, то нужно бежать продавать доллары и покупать золото. Но лично я бы этого делать не советовал. Лучший подход для инвесторов — взвешенный. Не храните яйца в одной корзине и не ждите быстрого обогащения. Богаче будете.

ОНИ СБЫВАЮТСЯ

Кое-какие «шокирующие прогнозы» датских аналитиков уже сбылись. Самые громкие таковы:

■ Брексит — Великобритания выйдет из Евросоюза;

■ Глобальный экономический рост резко замедлится;

■ Дональд Трамп проиграет кандидату от демократов;

■ Мир начнет отказываться от «зеленой энергетики» и вернется к ископаемому топливу;

■ Резкое падение на бирже акций Facebook*.

СВОЯ ВЕРСИЯ

Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев / Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев сделал свой прогноз относительно удивительных событий 2023 года. Что же, по его версии, может произойти?

■ Повышение цен на нефть и газ до 150 и 5000 долларов за баррель и тысячу кубометров соответственно.

■ Возвращение Великобритании в Евросоюз.

■ Распад Евросоюза после возвращения Великобритании и последующая отмена евро.

■ Захват Польшей и Венгрией западных территорий бывшей Украины.

■ Создание Четвертого рейха на основе Германии и примкнувших к ней сателлитов (Польши, Прибалтики, Чехии, Словакии, Румынии и остатков Украины).

■ Война между Францией и Четвертым рейхом. Новый раздел Польши.

■ Отделение Северной Ирландии от Королевства Великобритании и Северной Ирландии и присоединение к Республике Ирландия.

■ Гражданская война в США, выделение Калифорнии и Техаса в самостоятельные государства. Создание союзного государства Техаса и Мексики. Последующая победа Илона Маска в ходе выборов президента США в части штатов, оставшихся после гражданской войны за республиканцами.

■ Перенос всех крупнейших фондовых площадок и финансовой активности из США и Европы в Азию.

■ Крах Бреттон-Вудской финансовой системы, включая МВФ и Всемирный банк. Отказ от евро и доллара в качестве мировых резервных валют. Возвращение золотого стандарта. Переход к активному использованию цифровых валют.

* — Запрещен на территории РФ.