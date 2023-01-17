Студенты-инженеры московского Политеха побывали с экскурсией на топливном терминале «Гладкое»

Фото: Иван Баринов

Участники инженерно-гоночной команды московского Политеха познакомились с современным комплексом перевалки и хранения нефтепродуктов, расположенным в Ленинградской области, — топливным терминалом «Гладкое» компании «Газпром нефть».

Студенты-инженеры технически сопровождали российскую гоночную команду G-Drive Racing — обеспечивали подготовку болида на трех этапах серии Russian Endurance Challenge в завершившемся недавно сезоне. Во время экскурсии по терминалу специалисты осмотрели основные технические узлы комплекса, ознакомились с его инфраструктурой и оснащением топливной лаборатории. Также обсудили с экспертами и лаборантами особенности использования различных видов бензина. Получили рекомендации от специалистов «Газпромнефть-Терминала» по транспортировке и хранению топлива, используемого в гоночных сериях.

Фото: Иван Баринов

— Это невероятный опыт, потому что возможность посетить топливный терминал предоставляется не каждому. Было интересно увидеть процесс работы такого серьезного объекта изнутри. Впечатлило, какое колоссальное внимание уделяется проверке качества топлива. Мы обязательно применим на практике все знания, которыми с нами поделились специалисты терминала, — рассказала участница инженерно-гоночной команды московского Политеха Полина Сухенко.

Студенты узнали о разных методах расчета октанового числа, а также об отличии высокотехнологичного топлива, например, G-Drive от базовых сортов. Такой бензин гоночная команда испытывает во время тестовых заездов на международных соревнованиях, а также использует для заправки болидов в России.

Отметим, что топливный терминал «Гладкое» — это уникальный объект по уровню технологической оснащенности процессов управления. На нем реализована концепция «цифрового терминала», объединяющая его с другими информационными системами топливно-логистической сети всей компании. Это обеспечивает сквозной автоматизированный контроль сохранности топлива от нефтеперерабатывающего завода до автозаправочной станции.