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Приметы и советы

Названы главные ошибки в уходе за лицом, которые старят

Ника Комкова
Общество
Названы главные ошибки в уходе за лицом, которые старят
Фото: Pexels

Существует три распространенные среди женщин ошибки в ежедневных ритуалах ухода за кожей, которые в конечном итоге приводят к появлению новых морщин и дряблости. Эксперты предостерегли от неправильных действий и дали советы для сохранения молодости, пишет американское издание She Finds.

Не переусердствуйте с очисткой

Очищение — важнейший шаг. На коже скапливаются пыль, грязь, пот и копоть после долгого дня или ночи. Если игнорировать этот этап, есть угроза воспаления и прыщей, усугубление таких болезней, как акне, себорейный дерматит и розацеа, рассказала дерматолог Виктория Козловская. По словам медика, в последнее время проводится много исследований о том, как факторы окружающей среды негативно влияют на кожу.

Распространенная ошибка ухода — использование неправильно подобранных продуктов. Чрезмерное мытье тоже опасно, оно грозит появлением еще большего количества морщин.— Слишком частое мытье кожи с мылом сушит ее и старит. Для ежедневной рутины лучше использовать очищающее средство без мыла, особенно при снятии макияжа на ночь, — предупредила дерматолог Ганима Абдулла. Также она отметила важность умывания утром и вечером.

Выбирайте правильный увлажняющий крем

Сухая кожа обычно выглядит тусклой и морщинистой. Кроме того, сухость кожи может привести к воспалению. Эксперты порекомендовали быть внимательными при выборе увлажняющего крема: нужно быть уверенными, что все ингредиенты безопасны для кожи.

— Использование увлажняющего крема с гликолевой или молочной кислотами старит кожу. Химические отшелушивающие средства следует использовать только два или три раза в неделю, — объяснила дерматолог Абдулла.

Она посоветовала использовать правильный увлажняющий крем, чтобы уберечь кожу от пересыхания и образования заломов.

— Но избегайте гиалуроновой кислоты. Она отлично подходит для инъекций филлеров, но в составе крема имеет свойство накапливать жидкость и способствовать обвисанию кожи, — отметила медик. Стоит покупать средства с розовой водой и глицерином в составе.

Наносите солнцезащитный крем ежедневно

Летом солнцезащитный крем следует наносить повторно каждые два часа, особенно после купания или потоотделения. Даже зимой, когда дни короткие и солнце часто прячется за облаками, ультрафиолетовые лучи все равно попадают на кожу.

— Воздействие солнечных лучей приводит к разрушению коллагена и пигментации, а также может вызвать ранние предраковые изменения, — заверила доктор Козловская.

Специалист подчеркнула, что ретиноиды (химические компоненты витамина А) предотвращают появление морщин, улучшают текстуру кожи, сокращают поры. Наиболее эффективны средства с ретиноидами, что отпускаются по рецепту, но на начальном этапе могут вызвать раздражение. В этом случае можно использовать безрецептурный ретинол.

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