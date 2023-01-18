Бортпроводники вернули питомца хозяйке

Коту Лешке пришлось совершить два перелета, чтобы вернуться к своей хозяйке Евгении / Фото: Авиакомпания Red Wings

Бортпроводники одной из российских авиакомпаний помогли хозяйке вернуть питомца — животное не хотели пускать в Таиланд, рассказали во вторник, 17 января, в пресс-службе перевозчика. «Вечерняя Москва» узнала подробности.

Россиянка Евгения решила отправиться в отпуск в Таиланд на несколько месяцев. Не желая расставаться со своим любимым питомцем, котом Лешкой, она подготовила все документы, чтобы взять его с собой в эту длительную поездку. Однако в аэропорту Утапао животному отказали во въезде. Усатому не хватило одной из ветеринарных справок.

— Сотрудники местного аэропорта поставили меня перед жестким выбором — либо оплатить дорогостоящую доставку животного обратно в Россию, либо усыпить его. Тогда бортпроводники моей авиакомпании решили помочь и предложили третий вариант. Они ненадолго приютили кота. Я не ожидала такого поворота, — рассказала Евгения.

Бортпроводники вернули Лешку на родину, помогли оформить необходимый документ и, несмотря на очередные сложности в Таиланде, вернули его хозяйке. Приключения кота завершились благополучно.

— Когда бортпроводники вручили Лешку Евгении и кот обнял ее, окружающие начали аплодировать. Некоторые даже не сдержали слез. Это была очень эмоциональная встреча питомца со своей хозяйкой после такой разлуки. Своих не бросаем, это относится и к животным, — подчеркнули в пресс-службе.