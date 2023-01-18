Скоро моряки и морские пехотинцы Черноморского флота получат подарки от читателей «Вечерней Москвы»

Фото: Александр Хохлов / Вечерняя Москва

Редакция «Вечерней Москвы» выражает благодарность москвичам, откликнувшимся на призыв помочь бойцам, выполняющим задачи в зоне проведения специальной военной операции.

Благодаря вам на перечисленные «Вечерке» деньги — а это сотни тысяч рублей — мы закупили необходимые на передовой высокотехнологичные приборы и предметы амуниции. Скоро редакционная экспедиция отправится в Севастополь, чтобы передать подарки корабельному составу и подразделениям морской пехоты Черноморского флота России. С моряками-черноморцами у нас давние, проверенные годами дружеские связи, которые, уверены, будут крепнуть и впредь.

На днях редакция «ВМ» получила неожиданный и щедрый дар от московской инновационной компании — уникальные электромагнитные ружья-антидроны. Они, несомненно, будут востребованы как на линии боевого соприкосновения с противником, так и в самом Севастополе, который регулярно пытаются атаковать беспилотные летательные аппараты (БПЛА) вооруженных сил Украины (ВСУ).

Конструктор Дмитрий (в условиях проведения спецоперации мы не можем указать его фамилию, как и название компании, которую он возглавляет) при передаче редакции «Вечерки» двух новейших ручных «дронобоек» рассказал:

— С Севастополем и дислоцированной в городе русской славы бригадой морской пехоты у меня связаны личные воспоминания. В молодости служил офицером в рядах Вооруженных сил. Буду рад, если одно из ружей попадет в руки морских пехотинцев и сохранит им жизни.

Второй антидрон, по словам конструктора, создан в его компании специально для использования на кораблях.

— К его техническому названию добавлена литера «м», — пояснил Дмитрий. — Обычно у военных и оборонщиков это означает «модернизированный». Но в нашей фирме мы все теперь — даже те, кто прежде служил Родине с оружием в руках, — люди штатские. Поэтому «м» у нас означает «морской». Это совершенно новое специзделие, созданное для защиты от нападения БПЛА морских кораблей и судов.

Другой антидрон, подаренный Дмитрием для передачи нашим бойцам, воюющим в зоне проведения СВО, тоже новинка. Обе модели электромагнитных ружей протестированы в зоне реальных боевых действий. Дмитрий проверяет работоспособность каждого нового устройства (а их создано им и его командой высококвалифицированных инженеров уже немало) непосредственно в зоне боевых действий.

В мастерской возглавляемой Дмитрием компании, помимо контейнеров с готовыми к отправке в зону СВО электромагнитными ружьями, сейчас находятся два предмета, которые особо привлекли наше внимание.

Конструктор рассказал, что оба аппарата появились у него буквально на днях.

— Вот этот наш антидрон попал под обстрел украинской артиллерии, — пояснил он. — Семь осколков. Ребята передали с оказией, просят отремонтировать и поскорее вернуть его в окопы. Сделаем. А это — модель дешевого, китайского производства, беспилотника для гражданского применения, посаженного недавно на передовой нашим оператором электромагнитного оружия. Здесь есть приделанное украинскими умельцами самодельное устройство для сброса двух ВОГов (осколочных боеприпасов для автоматических и подствольных гранатометов), но это банально и не слишком для нас интересно. Куда занимательней для нас, технарей, разобраться с электронной «начинкой» беспилотника. Здесь на китайскую летную модель кем-то на стороне противника грамотно поставлены хорошие магнитометрический датчик, гироскоп и полетный контроллер, все это западного производства. Чтобы понять, как с этим бороться, нам надо сначала понять, как это работает.

По словам Дмитрия, эволюция воздушных беспилотников сейчас происходит стремительно. Особенно на войне.

— У нас был случай, когда безотказное прежде ружье не смогло четыре раза подряд посадить вражеский беспилотник. Это теперь хорошо известно, что тогда на фронте появились БПЛА Mavic-3 разработки компании DJI с прежде не применяемой специфической аппаратурой, а тогда пришлось поломать голову. Но специалисты нашей компании смогли оперативно решить сложную техническую задачу. Мы сделали это первыми в России, и наши антидроны стали нейтрализовать «мавики» так же стабильно, как и все другие вражеские беспилотники.

По мнению Дмитрия, потребность в антидронах на фронте сейчас — многие тысячи штук. В идеале, при росте количества БПЛА у противника, а это при помощи западных спонсоров киевского режима происходит, такое ручное электромагнитное устройство должно быть в каждом мотострелковом и парашютно-десантном взводе, в каждом боевом расчете артиллерии и комплексов ПВО.

— Мобильное средство борьбы с беспилотниками должно стать коллективным оружием, — считает конструктор, — и должно лежать на бруствере каждого окопа в каждом опорном пункте наших войск. Кто из солдат первым заметил БПЛА, тот и начал по нему «работать».

При этом у практика «антидроностроения» есть сомнения в необходимости крупносерийного производства одной, пусть даже и удачной модели.

— Противник постоянно пытается нас «порадовать» новинками, — говорит Дмитрий. — Поэтому массовое производство, на мой взгляд, бессмысленно. Надо производить много антидронов, но умеренными по количеству партиями. И постоянно держать руку на пульсе прогресса.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

1600 — столько дронов на общую сумму 90 миллионов долларов собираются закупить украинские вооруженные силы в 2023 году. 2885 — столько беспилотных летательных аппаратов противника уничтожены российскими войсками с начала проведения специальной военной операции на территории Украины.