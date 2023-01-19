Главный детский ДГП № 133 Русинова: Инсулины и расходные материалы теперь можно получить в одном аптечном пункте

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— Почему некоторым детям необходима инсулиновая помпа?

— В связи с высоким риском развития жизнеугрожающих состояний у некоторых маленьких пациентов, болезненностью или боязнью инъекций, необходимостью частого введения инсулина, разной потребности в базальном инсулине в разное время суток некоторым пациентам мы советуем использовать инсулиновую помпу.

— Почему детям чаще, чем взрослым нужна инсулиновая помпа?

— Помповая инсулинотерапия — современный метод инсулинотерапии, позволяющий лучше всего имитировать физиологический профиль инсулинемии. В этом режиме инсулин вводится подкожно, непрерывно путем предварительно запрограммированной базальной скорости и введением отдельных болюсов на приемы пищи и в случае гипергликемии.

— Сколько примерно таких детей в Москве?

— В ДГП № 133 из 129 пациентов с сахарным диабетом, 39 — на помповой инсулинотерапии.

— Как работает инсулиновая помпа?

— Одновременно два режима введения: базальный — непрерывное введение и болюсный — введение инсулина на еду или на снижение глюкозы. Калькулятор болюса в помпе рассчитает необходимую дозу инсулина в зависимости от гликемии и количества хлебных единиц (мера расчета разового употребления углеводов).

— Часто ли нужно получать расходные материалы?

— Расходные материалы получают один раз в один–три месяца.

— Что это за материалы?

— Перечень медицинских изделий, отпускаемых по рецептам на медицинские изделия при предоставлении набора социальных услуг утвержден Распоряжением Правительства РФ. К ним отнесены: иглы инсулиновые, тест-полоски для определения содержания глюкозы в крови, шприц-ручка, инфузионные наборы для инсулиновой помпы, резервуары для инсулиновой помпы.

— Где раньше можно было получить материалы, а где можно теперь?

— Раньше — в некоторых аптеках столицы ЦЛО (16 пунктов для детей), сейчас — во всех аптечных пунктах при городских поликлиниках.

— В чем удобство для пациентов?

— Ближе к дому и поликлинике, не нужно ездить на другую локацию, инсулины и расходные материалы можно получить в одном аптечном пункте.

— Бесплатно ли это?

— Бесплатно.