Связисты и саперы не дрогнули под мощным обстрелом

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Подразделение, где служит ефрейтор Кирилл Бубеев, обнаружило замаскированную позицию украинских боевиков возле стратегически важного населенного пункта. Бойцы передали командованию координаты и данные о численности противника, а потом внезапно атаковали врага.

Пулеметным огнем Бубеев уничтожил трех националистов. Всего в этом бою украинцы потеряли 10 человек. Расчет радиорелейной станции под командованием прапорщика Марата Касумова восстанавливал поврежденную ударами врага связь. При очередном огневом налете Касумов был ранен, но работу не прекратил.

В ходе боя Касумов обнаружил украинскую бронетехнику и пехоту, готовящуюся к атаке. Прапорщик доложил эту информацию и потом корректировал огонь нашей артиллерии. Наступление врага провалилось. Рота инженерной разведки под командованием гвардии старшего лейтенанта Антона Кузнецова возводила фортификации на стратегически важном рубеже. Работали саперы под плотным артиллерийским огнем противника, но поставленную задачу успешно выполнили.

Благодаря хорошо подготовленным позициям российские бойцы остановили врага и не дали ему развить контрнаступление. Рядовой Роман Сапрунов доставлял боеприпасы нашим артиллеристам. Враг, вычислив, где находится стоянка российской грузовой и другой военной техники, начал наносить удары по этой точке. Рискуя жизнью, Сапрунов под сильным обстрелом отогнал полный грузовик боеприпасов в безопасное место. Мужество бойца отметили медалью «За отвагу».