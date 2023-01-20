В столичном реабилитационном центре завершился творческий мотивационный проект для детей и подростков

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Центр социальной интеграции Дианы Гурцкая ежегодно посещают более 4 тысяч детей и молодых людей с особенностями здоровья. В учреждении реализуются программы, направленные на знакомство ребят с миром творческих профессий и их полноценную интеграцию в жизнь мегаполиса. Чтобы поддерживать интерес ребят к занятиям, в центре уже более года действует проект «Карта достижений».

Карта содержит в себе инструкцию и 50 мест для наклеек, которые воспитанники получают за посещение занятий, творческих студий, участие в мероприятиях центра, а также за активность в социальных сетях.

— Этот проект дополняет основной курс социокультурной реабилитации интерактивной игрой. Такой формат интересен как ребятам младшего возраста, так и воспитанникам постарше, ведь на занятия в наш центр могут приходить дети и молодые люди в возрасте от 5 до 35 лет. Карта достижений уже принесла свои плоды в виде повышения посещаемости занятий и мотивации наших воспитанников, и в будущем мы обязательно продолжим этот проект, — говорит Федор Мольков, директор Центра социальной интеграции Дианы Гурцкая Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы.

Награды для воспитанников зависят от количества полученных ими наклеек. Главный приз — профессиональная студийная фотосессия.

Летом 2022 года победителями проекта стали 6 детей, а в этом сезоне количество активных ребят увеличилось, и уже 10 воспитанников собрали максимальное количество наклеек. Александра Семенова, мама Артема, говорит, что благодаря участию сын преодолел множество барьеров, связанных с боязнью сцены, и теперь выступает с большим удовольствием. А вот что о победе в проекте рассказывает Каринэ Арустамян, мама воспитанников центра Георгия и Александра:

— Ребята 2 года с огромным удовольствием ходят на занятия. Мальчики уже подружились с другими детьми. Когда Егор и Саша впервые увидели карту достижений, они спросили, для чего она нужна. Я объяснила, что чем больше они стараются, тем больше наклеек они получат. Для них это стимул, ведь суперприз — фотосессия — им очень понравился. Ребята любят надевать красивые костюмы и фотографироваться.

Даже среди взрослых воспитанников центра карта достижений пользуется спросом. Дмитрий Климаков, участник театральной студии, поделился своими впечатлениями от проекта:

— В прошлом сезоне уже участвовал в проекте, решил взять карту достижений и в этот раз. Участвовал в спектаклях театральной студии, фестивалях, посещал мероприятия, собирал наклейки и получил суперприз.

По словам Дмитрия фотосессия будет отличным дополнением к его портфолио актера. А еще карта достижений помогла молодому человеку узнать о множестве проектов центра и принять в них участие.

СПРАВКА

Для комплексной поддержки жителей с разными формами инвалидности в Москве работают 10 реабилитационных и 8 реабилитационно-образовательных центров. У каждого — своя специализация. Подробнее о работе центров, а также о других мерах поддержки людей с инвалидностью можно узнать на специальной странице.

В Центре социальной интеграции Дианы Гурцкая занимаются дети и молодые москвичи в возрасте от 5 до 35 лет с разными формами инвалидности. Чтобы получать услуги центра, необходимо обратиться в территориальный центр соцобслуживания по месту регистрации или напрямую в учреждение.