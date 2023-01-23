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Использование современных технологий голосовой связи в Москве и Подмосковье бьет рекорды

Вера Журавлева
Общество
Использование современных технологий голосовой связи в Москве и Подмосковье бьет рекорды
Фото: Freepik

Доля звонков с использованием технологии VoLTE (Voice over LTE) в столичном регионе достигла своего исторического максимума. Голосовые вызовы в сети LTE совершает уже каждый второй абонент «МегаФона» в регионе. К таким выводам пришли специалисты телеком-оператора, проанализировав мобильный трафик в текущем месяце.

Технология VoLTE обеспечивает абонентов кристально чистым звуком при голосовых соединениях, а также позволяет одновременно говорить по телефону и использовать высокоскоростной мобильный интернет. Как пояснили в компании, «МегаФон» первым среди операторов запустил VoLTE в Москве и Подмосковье, а затем и на федеральном уровне.

Жители Москвы и Московской области совершают звонки с помощью VoLTE чаще, чем абоненты в других регионах (в целом по России компания на данный момент обслуживает уже 74,9 миллиона клиентов). В Московском регионе на сервис приходится три четверти от всего голосового трафика в сети «МегаФона». За последние четыре года этот показатель увеличился в два раза.

— Этому способствовало появление большого количества смартфонов, поддерживающих данную технологию, в том числе в низком ценовом сегменте. Сейчас доля устройств с поддержкой VoLTE составляет уже 89 процентов, — пояснили в компании.

В сети этого оператора технология VoLTE работает с использованием кодеков Enhanced Voice Service, которые отвечают за улучшенное качество связи. В популярных моделях смартфонов данный сервис включается автоматически, в остальных моделях для этого достаточно активировать функцию в настройках телефона. Соединение по VoLTE возможно с абонентами любых операторов.

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