«Наши врачи не могут стоять в стороне»: московский хирург рассказал об опыте работы в зоне СВО

Фото: Из личного архива Павла Куранова

Сосудистый хирург городской клинической больницы им. С. П. Боткина Павел Куранов вернулся из Луганска, где работал в местной больнице. 22 января он рассказал «Вечерней Москве» об опыте работы в условиях специальной военной операции.

— Павел Игоревич, поехать в Луганск было ваше желание?

— У меня было две командировки туда, в общей сложности я пробыл там четыре недели. Руководство моей больницы предложило поехать, и я согласился. Но я и сам хотел, не понимаю, как можно стоять в стороне от происходящего. Ситуация тяжелая для всех, и я хочу помогать людям.

— Чем ваш опыт работы в одной из лучших больниц Москвы пригодился там?

— Боткинская больница — одно из самых мощных медучреждений Москвы и, пожалуй, даже России. У нас очень большой поток пациентов, поэтому наработан огромный опыт хирургии разных патологий как плановой, так и экстренной. Это, конечно, помогало мне. Важную роль играют так называемые мануальные навыки — то, насколько хорошо хирург работает руками, — которые отточены не одним годом работы и не одной тысячей операций. Вся работа была совместной, абсолютно на равных.

— Если говорить конкретнее, какими своими знаниями вы поделились с коллегами?

— Моя первая командировка была в сентябре прошлого года. Когда я приехал, врачи в Луганске только начали осваивать ангиографию и гибридную хирургию — это когда за одну операцию хирург делает и открытое вмешательство, и стентирование артерий, тем самым устраняя две проблемы. До этого у коллег такой хирургии не было. У меня и других врачей из Москвы в этой области значительный опыт, поэтому коллеги постоянно с нами советовались, учились техническим моментам. Неоднократно я помогал им в проведении операций, показывал, как мы это делаем в Боткинской больнице. Мне было приятно услышать от них искреннюю благодарность. Конечно, опыт Москвы в основном связан с высокими технологиями, малоинвазивными операциями с рентгенконтролем.

— А вы сами чему-то научились там у местных врачей?

— Мне был крайне полезен их хирургический опыт. Главное отличие от обычной медицины — это иной характер травм. Это тяжелые пациенты с сочетанными травмами, которые требуют мультидисциплинарного подхода в лечении. Но чаще всего лечение выпадает на долю одного врача, то есть один человек должен разбираться во многих областях.

— В каких условиях приходилось работать там?

— По условиям работы было все, что нужно, но без изысков. Конечно, специальная военная операция накладывает свой отпечаток. Было тяжело эмоционально, не буду врать. Особенно поначалу. Но мне очень помогали коллеги, доктора Луганска. С меня практически была снята бумажная работа, и я занимался хирургией.

— С какими сложными случаями вы столкнулись?

— Да, были сложные случаи, например, мужчина с ранением в руку. У него был поврежден большой мышечный массив в области плеча, дефект артерий, мышц, нерва. Оперировал я его ночью, и мне удалось восстановить артерию, я ее запротезировал собственной веной пациента. Также выкроил из остатка бицепса лоскут, все это укрыл и в целом постарался создать анатомическое строение этой области. Потом пришел микрохирург, который занимается подобными операциями в Луганске, и он был очень удивлен моим мастерством, поинтересовался, где я такому научился. Мне были приятны эти слова. Надеюсь, что у пациента все будет хорошо, потому что на утро, когда я делал ему перевязку, рука была абсолютно компенсирована, были даже движения в руке, хотя нерв был травмирован.

— Вы сказали, что оперировали ночью. Бывало, что вас вызывали экстренно или приходилось оперировать сутками?

— Формат работы у нас был не по графику дежурств, а по мере поступления больных. Мне звонили из больницы, я собирался и приезжал. Бывало, что после одной операции сразу поступали еще больные, поэтому я оставался и продолжал работать в операционной. Целые сутки оперировать не приходилось, но наслышан от местных докторов, что поначалу, когда еще не приезжали помогать врачи из других городов, им приходилось находиться в операционной даже больше суток.

— Если предложат, поедете еще?

— Обязательно. Считаю, что если могу внести свой вклад, помочь коллегам, то должен это сделать.

ДОСЬЕ

Павел Игоревич Куранов родился в Туле в семье врачей. Окончил Рязанский государственный медуниверситет им. И. П. Павлова, затем освоил сосудистую хирургию на базе Российской академии последипломного образования. Сейчас пишет диссертацию. Занимается волейболом, кросс-фитом, горными лыжами, серфингом. Проехал 1,5 тысячи километров на велосипеде по Франции.