Ветеран Великой Отечественной войны отметил 103-й День рождения

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Участник Великой Отечественной войны, полковник Василий Васильевич Миусов отметил 103-й день рождения. С районом Измайлово его связывают 60 лет жизни.

С утра Василий Васильевич принимает поздравления от самых родных и близких, а их у него, к счастью, немало — три дочери, шесть внуков и восемь правнуков.

— Самой младшей моей правнучке Алисе 8 лет. Она очень добрая и хорошая девочка. Самой старшей — 21 год. Я мечтаю, чтобы она поскорее вышла замуж и подарила мне праправнука, — улыбается именинник. — Это будет лучший подарок для меня.

Василий Васильевич родился в деревне Никольское Ново-Петровского (ныне Истринского) района Московской области. Отец был известным кондитером, поэтому мальчик видел его редко. Когда Василию исполнилось 11 лет, семья переехала в Москву.

— Поселились мы в шестиэтажном доме у станции метро «Маяковская». Для меня, деревенского мальчишки, он казался огромным. Окончив школу, я отслужил в армии, а затем поступил в Военно-инженерную академию имени В. В. Куйбышева.

Обучение было недолгим. В 1942 году Василия Васильевича отправили на фронт. Он участвовал в Сталинградской битве — командовал саперной ротой. Был дважды ранен в боях. Дошел до Калининграда. В 1944 году руководство приняло решение отправить его заканчивать обучение в московской академии.

— Я участвовал в первом Параде Победы на Красной площади 24 июня 1945 года. В том же году и женился. Родились три дочки. В 1963-м переехали в Измайлово. Здесь нам очень понравилось: зелено, уютно, для младшей Оленьки школа рядом.

— Да, — улыбается Ольга Васильевна. — В то время рядом с нашим районом была деревенька Хохловка. В 1969 году деревянные постройки снесли. Скоро снесут и наш дом на 3-й Прядильной, а мы по реновации переедем в новый. Смотровые уже получили.

Василий Васильевич мечтает о переезде — очень хочется посмотреть на район с высоты восьмого этажа.

— Хожу я уже плохо. Дочка тоже прикована к креслу. О нас заботятся зять Валерий Павлович и помощница из Московского дома ветеранов Надежда Борисовна Каюмова, — рассказывает Василий Васильевич. — А еще спасибо районным властям — они сделали спецремонт в нашей ванной комнате. Пусть все добрые люди будут здоровы и живут с удовольствием.