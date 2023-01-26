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Наши войска активно продвигаются на всех направлениях

Никита Миронов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Наши войска активно продвигаются на всех направлениях
Военнослужащий во время боевой работы артиллерийской установки «Гиацинт» на территории Запорожья / Фото: Андрей Рубцов / ТАСС

Особенно активно идет продвижение на Угледарском направлении: на ряде участков украинская оборона продавлена. Об этом 25 января заявил основатель бригады ДНР «Восток» Александр Ходаковский.

Не менее успешно идет наступление в районе Бахмута — он же Артемовск. Нашим войскам удалось перерезать трассу, соединяющую Бахмут с Северском. Подкрепления для ВСУ оттуда уже не подвезут.

— При этом пока открыта дорога из Бахмута в Славянск. Чтобы ее перерезать, нужно выбить ВСУ из деревень Красная Гора и Парасковиевка. Если это случится, огромная группировка ВСУ в Бахмуте попадет в окружение, — пояснил военный эксперт, полковник ВС РФ в отставке Андрей Земцев.

Вот что сообщает наш противник — Американский институт изучения войны: «Российские силы продолжали наступать в районе Бахмута и Авдеевки и добились территориальных успехов возле Бахмута, продвинувшись в его восточных окраинах. Российские войска вышли к Водяному (7 км от Авдеевки)».

Иными словами, идет наступление по всем фронтам. ВСУ, в свою очередь, пытаются контратаковать. Так, у Корсунки и Днепрян в Херсонской области украинские силы хотели переправиться через Днепр. Не вышло. Как только на противоположном берегу наши обнаружили скопление БМП и живой силы противника, они открыли огонь. Удалось уничтожить шесть БМП и до 100 военных.

— Подобные атаки — реальное безумие. Это такая же безнадега, как попытки десантироваться с воды на территорию Запорожской АЭС. Но если рядом с АЭС наши топили катера со спецназом, то на Днепре украинским десантникам не дали даже в катера сесть: расстреляли их еще на берегу. Попытка форсировать Днепр малыми силами, да еще в январе, — это не военная, а политическая операция, пояснил Андрей Земцев. — Зеленский зря губит людей.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Владислав Шурыгин, военный эксперт:

— Инициатива в зоне спецоперации перешла к Российской армии. Велики шансы, что уже к февралю мы сможем «подвинуть» ВСУ к последней линии обороны: Константиновка — Краматорск — Северск. Мы улучшаем наши позиции, противник несет большие потери. Но говорить о стратегическом успехе рано.

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