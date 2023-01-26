Уничтожили дроны противника

Фото: Артем Соболев / Вечерняя Москва

В Министерстве обороны России рассказали о новых военнослужащих, которые проявили героизм во время спецоперации.

Отразили наступление диверсантов

Старший лейтенант Амир Шахбанов / Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

Группа российских войск, которой командовал старший лейтенант Амир Шахбанов, получила задание — сделать за короткий срок оборонительные сооружения у реки, чтобы диверсионно-разведывательные группы украинских националистов не могли высадиться на берег и продвинуться на территории новых российских регионов. Наши военнослужащие работали оперативно, прикладывая все усилия, несмотря на регулярные обстрелы противника. Задачу выполняли осторожно, чтобы не погибнуть под вражеским огнем. Бойцы проявили героизм и возвели сооружения за короткий срок. При этом украинские националисты пытались высадить группу боевиков, чтобы помешать нашим военнослужащим. Но старший лейтенант Амир Шахбанов со своими подчиненными не дал противнику закрепиться на берегу, информацию о попытке передали в командный пункт. Противника быстро обстреляла российская артиллерия, и враг был ликвидирован.

Ликвидировали вражеские беспилотники

Старший лейтенант Владислав Маслянский / Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

Зенитный ракетный расчет, которым командовал старший лейтенант Владислав Маслянский, нашел выгодную позицию, чтобы следить за обстановкой и ликвидировать вражеские беспилотные летательные аппараты. Военнослужащие быстро нашли удобное место, замаскировались и были незаметны для противника. Во время атаки украинских радикалов российские военнослужащие уничтожили несколько беспилотных летательных аппаратов. Вскоре в нашу сторону полетел еще один дрон, но и по нему бойцы выпустили ракету. После этого старший лейтенант оперативно покинул укрытие, чтобы не попасть под ответный огонь.

Когда Маслянский менял позицию, он заметил место, где расположились националисты с минометом — они готовились нанести удар по российским военнослужащим. Старший лейтенант оперативно принял решение: он выпустил зенитную управляемую ракету, которая уничтожила противника. Благодаря этому офицер сохранил жизнь военнослужащих и вверенную им технику. Во время боя группа старшего лейтенанта Маслянского уничтожила пять беспилотных летательных аппаратов противника, которые проводили разведку нашей территории.