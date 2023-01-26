Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Добровольцы-спасатели восстановят разрушенные дома своими руками

Денис Власенко

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Добровольцы-спасатели восстановят разрушенные дома своими руками
Спасатели столичного отделения ВСКС во время проведения аварийно-восстановительных работ на Донбассе. Скоро туда поедет новая команда добровольцев / Фото: Пресс-служба ВСКС

Добровольцы Московского городского отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей (ВСКС) прошли отбор в состав мобильной оперативной группы для проведения аварийно-восстановительных работ в ЛНР и ДНР. От столицы помогать людям Донбасса отправятся 22 человека. В четверг, 26 января, «Вечерняя Москва» узнала, в чем будет заключаться их работа.

На полигоне столичного отделения ВСКС несколько добровольцев устанавливают металлические упоры под легковой автомобиль. После этого облаченные в каски и яркие комбинезоны спасатели берут в руки гидравлические расширители и вскрывают транспорт. Отработка таких действий поможет вызволить пассажира при ДТП. Сейчас ситуация — импровизированная. Но на Донбассе их могут ожидать самые разные условия.

Один из спасателей, который отправится на новые территории, — 20-летний студент РГАУ МСХА имени Тимирязева Александр Груздев.

— Сейчас я учусь на третьем курсе по направлению «агрономия». Я решил стать добровольцем ВСКС после того, как летом 2021 года мне удалось поучаствовать в тушении лесного пожара в Костромской области. Я увидел, как работают профессиональные пожарные, и тоже захотел помогать людям, которые попали в трудные жизненные ситуации, — рассказывает Груздев.

Он отмечает, что его, как и остальных добровольцев, перед поездкой обучили всему необходимому, в том числе и работе с гидравлическим расширителем, специальными кусачками, а также силовым цилиндром.

— Я считаю, что люди из новых регионов России оказались в очень непростой ситуации и им нужно оказывать любую помощь, которую только возможно, — добавил Александр Груздев. — Отбор в оперативную группу был достаточно строгий, так как работа на Донбассе нам предстоит серьезная. Руководство должно быть уверено в каждом добровольце-спасателе. Ведь именно от подготовки и навыков каждого из нас зависит результат общей работы.

Поездка участников московского отделения организации пройдет в рамках проекта «Москва — ВСКС — Донбасс».

— Наша основная задача — провести аварийно-восстановительные работы в населенных пунктах, пострадавших от обстрелов, — рассказал руководитель Московского городского отделения ВСКС Максим Джетыгенов. — Проект предполагает проведение работ в жилых помещениях.

По его словам, со всеми добровольцами предварительно провели собрание. На нем обсудили все ключевые моменты реализации проекта, а также определили алгоритм подготовки к выездам на новые территории России.

— Кандидаты будут ездить в командировки группами по шесть человек. Все ребята готовы помогать людям и нацелены на максимальный результат, — отметил Максим Джетыгенов. — Все добровольцы перед выездом в обязательном порядке проходят двухмесячную подготовку по оказанию первой помощи пострадавшему, психологической поддержки, а также работе с различными аварийно-спасательными инструментами.

Руководитель отделения отметил, что акцент в подготовке делается на морально-психологическую подготовку самих кандидатов.

— Все без исключения добровольцы четко понимают, что едут в особый регион, где проходит специальная военная операция. Им объяснили, что техника безопасности должна соблюдаться неукоснительно, — добавил Максим Джетыгенов. — В группу набирались исключительно совершеннолетние люди, не имеющие медицинских противопоказаний. Однако самый главный критерий отбора — это все же искреннее желание помогать и быть нужным людям в трудное время.

Глава отделения ВСКС также сообщил, что первая командировка планируется уже в конце апреля — начале мая. Она продлится две недели.

Проект «Москва — ВСКС — Донбасс» реализуется при поддержки Фонда президентских грантов. В его рамках первоочередно помощь получат маломобильные граждане, многодетные семьи, семьи военнослужащих.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Екатерина Заляева, руководитель Московского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы»:

— В нынешнее время восстановить наши новые регионы можно только при сплоченной работе всех жителей России. На мой взгляд, участие студентов-добровольцев в этом процессе — это отличный показатель. Молодежь любит свою страну и понимает, что может вложить свое время и силы в развитие России. Это очень важно, ведь именно так мы осознаем наше единство. Россияне знают, что в трудную минуту им всегда помогут.

Ремонт Донбасс Спасатели Волонтеры
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Коекакство» и «красные линии»

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Чебурашки на любой вкус

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Трудности нас не пугают

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Хватит растить из детей белоручек

Александр Лосото
Александр Лосото

Медицинский театр абсурда

Иван Кудря
Иван Кудря

Еще одни легли под Запад: почему болгарские футболисты отказались играть со «Спартаком» и «Уралом»

Екатерина Рогова-Конопельчева
Екатерина Рогова-Конопельчева

Фестивалю «Музыкальная дорожка» исполнилось 10 лет

Все мнения
О проекте