Добровольцы-спасатели восстановят разрушенные дома своими руками

Спасатели столичного отделения ВСКС во время проведения аварийно-восстановительных работ на Донбассе. Скоро туда поедет новая команда добровольцев / Фото: Пресс-служба ВСКС

Добровольцы Московского городского отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей (ВСКС) прошли отбор в состав мобильной оперативной группы для проведения аварийно-восстановительных работ в ЛНР и ДНР. От столицы помогать людям Донбасса отправятся 22 человека. В четверг, 26 января, «Вечерняя Москва» узнала, в чем будет заключаться их работа.

На полигоне столичного отделения ВСКС несколько добровольцев устанавливают металлические упоры под легковой автомобиль. После этого облаченные в каски и яркие комбинезоны спасатели берут в руки гидравлические расширители и вскрывают транспорт. Отработка таких действий поможет вызволить пассажира при ДТП. Сейчас ситуация — импровизированная. Но на Донбассе их могут ожидать самые разные условия.

Один из спасателей, который отправится на новые территории, — 20-летний студент РГАУ МСХА имени Тимирязева Александр Груздев.

— Сейчас я учусь на третьем курсе по направлению «агрономия». Я решил стать добровольцем ВСКС после того, как летом 2021 года мне удалось поучаствовать в тушении лесного пожара в Костромской области. Я увидел, как работают профессиональные пожарные, и тоже захотел помогать людям, которые попали в трудные жизненные ситуации, — рассказывает Груздев.

Он отмечает, что его, как и остальных добровольцев, перед поездкой обучили всему необходимому, в том числе и работе с гидравлическим расширителем, специальными кусачками, а также силовым цилиндром.

— Я считаю, что люди из новых регионов России оказались в очень непростой ситуации и им нужно оказывать любую помощь, которую только возможно, — добавил Александр Груздев. — Отбор в оперативную группу был достаточно строгий, так как работа на Донбассе нам предстоит серьезная. Руководство должно быть уверено в каждом добровольце-спасателе. Ведь именно от подготовки и навыков каждого из нас зависит результат общей работы.

Поездка участников московского отделения организации пройдет в рамках проекта «Москва — ВСКС — Донбасс».

— Наша основная задача — провести аварийно-восстановительные работы в населенных пунктах, пострадавших от обстрелов, — рассказал руководитель Московского городского отделения ВСКС Максим Джетыгенов. — Проект предполагает проведение работ в жилых помещениях.

По его словам, со всеми добровольцами предварительно провели собрание. На нем обсудили все ключевые моменты реализации проекта, а также определили алгоритм подготовки к выездам на новые территории России.

— Кандидаты будут ездить в командировки группами по шесть человек. Все ребята готовы помогать людям и нацелены на максимальный результат, — отметил Максим Джетыгенов. — Все добровольцы перед выездом в обязательном порядке проходят двухмесячную подготовку по оказанию первой помощи пострадавшему, психологической поддержки, а также работе с различными аварийно-спасательными инструментами.

Руководитель отделения отметил, что акцент в подготовке делается на морально-психологическую подготовку самих кандидатов.

— Все без исключения добровольцы четко понимают, что едут в особый регион, где проходит специальная военная операция. Им объяснили, что техника безопасности должна соблюдаться неукоснительно, — добавил Максим Джетыгенов. — В группу набирались исключительно совершеннолетние люди, не имеющие медицинских противопоказаний. Однако самый главный критерий отбора — это все же искреннее желание помогать и быть нужным людям в трудное время.

Глава отделения ВСКС также сообщил, что первая командировка планируется уже в конце апреля — начале мая. Она продлится две недели.

Проект «Москва — ВСКС — Донбасс» реализуется при поддержки Фонда президентских грантов. В его рамках первоочередно помощь получат маломобильные граждане, многодетные семьи, семьи военнослужащих.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Екатерина Заляева, руководитель Московского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы»:

— В нынешнее время восстановить наши новые регионы можно только при сплоченной работе всех жителей России. На мой взгляд, участие студентов-добровольцев в этом процессе — это отличный показатель. Молодежь любит свою страну и понимает, что может вложить свое время и силы в развитие России. Это очень важно, ведь именно так мы осознаем наше единство. Россияне знают, что в трудную минуту им всегда помогут.