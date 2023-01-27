Блогеры из новых российских территорий посетили СтудФест и блогерский форум в Санкт-Петербурге

Фото: Пресс-служба ООО «Инсайт Люди»

25 января в Севкабель Порт состоялся масштабный фестиваль студентов. Он объединил более 11 тысяч посетителей, достиг охвата 750 миллионов пользователей и собрал на одной площадке порядка тысячи инфлюенсеров из 70 регионов России, среди которых блогеры из новых российских территорий, авторы самых популярных сообществ и телеграм-каналов, общественные деятели и медиаперсоны. В частности представители каналов «ЗаTV.Новости Запорожской области», «Первого русского канала Херсона», волонтеры Роты Боевого Братства, продюсеры «Стрима новых территорий» Малькевич Live, общественный деятель Михаил Шпир, сотрудник ВГА Сергей Мороз, представители Юнармии по Херсонской области.

Фестиваль студентов был организован продюсерским центром Insight People, крупнейшим блогерским комьюнити страны.

— Роль новых медиа и социальных сетей в современном обществе огромна. Согласно исследованию, которое провел наш продюсерский центр совместно в ВЦИОМ, каждый пятый россиянин сегодня доверяет информации от блогеров. В этом году для масштабной встречи блогеров со всей России мы выбрали Санкт-Петербург как главную культурную столицу нашей страны, где происходит множество событий, важных для развития медиасреды, — сказала генеральный директор продюсерского центра Insight People Алина Зиннатуллина.

Она также добавила, что в 2023 году региональные студии Insight People будут открыты на четырех новых территориях, что позволит объединить блогосферу России в единое информационное пространство.

Блогеры и инфлюенсеры из новых российских регионов посетили все мероприятия, организованные в рамках фестиваля, приняли участие в нетворкинге, мастер-классах и практикумах, поделились собственным опытом и дали серию интервью, в том числе в прямом эфире открытой студии «Говорит Инсайт». В завершение фестиваля резиденты Insight People получили приглашение посетить четыре новых российских региона — ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области.

СтудФест в Севкабель Порт открыл сезон мероприятий в мире блогосферы 2023 года и достиг охвата в 700 миллионов пользователей. Пространство СтудФеста было разделено на несколько тематических зон, которые охватили все сферы интересов молодежи — от музыки и науки до спорта и арт-инсталляций.